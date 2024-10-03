Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Fakta Unik tentang Danau Toba: Keajaiban Alam yang Memikat

Novita Melieyana , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |20:31 WIB
7 Fakta Unik tentang Danau Toba: Keajaiban Alam yang Memikat
7 Fakta Unik tentang Danau Toba, Keajaiban Alam yang Memikat (Foto: Kemenpar)
A
A
A

7 fakta unik tentang Danau Toba keajaiban alam yang memikat wisatawan, menjadikannya danau ini sebagai destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Memilki berbagai keindahan alam yang menakjubkan dan fakta menarik yang siap untuk diungkap.

Sekadar diketahui, Danau Toba yang terletak di Sumatra Utara, Indonesia, adalah danau terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, serta danau terbesar kedua di dunia setelah Danau Victoria.

Berikut adalah tujuh fakta menarik tentang Danau Toba yang mungkin belum diketahui:

1. Danau Vulkanik Terbesar di Dunia

Danau Toba terbentuk akibat tiga letusan besar Gunung Toba, yang terjadi sekira 74.000 tahun yang lalu. Letusan ini sangat besar sehingga mengubah wajah bumi, dan menciptakan kaldera yang kini menjadi Danau Toba. Dengan luas lebih dari 1.145 kilometer persegi, Danau Toba diakui sebagai danau vulkanik terbesar di dunia.

2. Pulau Samosir yang Menakjubkan

Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir yang luasnya hampir setara dengan Singapura, yaitu sekitar 63.000 hektare. Pulau ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang memukau, tetapi juga kaya akan budaya Batak, termasuk tarian, musik, dan kuliner khas seperti nasi goreng Batak dan ikan naniura, yang dikenal sebagai sashimi gaya Batak.

3. Kedalaman yang Mengagumkan

Danau Toba memiliki kedalaman sekitar 500 meter, dan termasuk dalam sepuluh danau terdalam di dunia. Kedalaman ini tidak hanya membuatnya menjadi objek penelitian ilmiah yang menarik, tetapi juga menjadi rumah bagi berbagai spesies ikan, termasuk ikan mas yang sangat populer di kalangan pemancing.

 

