5 Kuliner di Sekitar Rumah Ayu Ting Ting, Depok

5 Kuliner di Sekitar Rumah Ayu Ting Ting, Depok, menjadi favorit. Beragam kuliner malam menggugah selera siap memanjakan lidah Anda.

Menu kuliner ini sangat pas jika dimakan di jam pulang kantor sembari menunggu macet di jalan. Penasaran dengan kuliner enak di sekitar rumah Ayu Ting Ting Depok, berikut ulasannya:

1. Nasi Uduk Pincuk Daun

Nasi Uduk Pincuk Daun di Depok

Nasi uduk pincuk daun adalah salah satu kuliner khas Indonesia yang tak boleh dilewatkan. Di Depok, Anda bisa menemukan warung nasi uduk Pincuk Daun yang terkenal dengan rasa lezatnya.

Nasi uduk disajikan dengan lauk-pauk seperti ayam goreng, tahu, tempe, dan sambal khas. Hidangan ini biasanya disajikan dengan daun pisang yang memberikan aroma khas dan menambah kenikmatan makan. Berlokasi di Jl. Raya Citayam No.56, Depok.



2. Tempe Coklat

Ingin mencoba sesuatu yang unik? Cobalah mencicipi Tempe Coklat di Depok. Makanan ini merupakan olahan tempe yang diolah dengan cokelat dan gula, memberikan kombinasi rasa manis dan gurih yang lezat.

Rasanya yang unik membuat Tempe Coklat menjadi camilan favorit bagi banyak orang. Anda juga dapat menemukan variasi rasa lainnya seperti coklat wijen, green tea, dan oreo.