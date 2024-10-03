Lagi Bad Mood? Coba 10 Makanan Ini Supaya Happy

TAHUKAH Anda makanan mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap perubahan mood seseorang, hal ini dikarenakan makanan mengandung nutrisi yang mendukung kinerja fungsi otak dan meningkatkan hormon yang mengatur suasana hati.

Jika suasana hati sedang buruk, mengonsumsi makanan yang tepat dapat memberi dorongan emosional untuk memperbaikinya. Lalu, apa saja makanan yang bisa membantu suasana hati atau mood jadi lebih baik, sehingga terasa lebih bahagia? Yuk simak paparannya di bawah ini, sebagaimana dilansir dari Times of India, Kamis (3/10/2024)

1. Dark Chocolate: Salah satu jenis makanan terbaik yang dapat menaikkan mood karena mengandung nutrisi yang meningkatkan level serotonin dan endorfin dalam otak. Dark chocolate juga kaya akan antioksidan, yang juga mengandung magnesium sehingga dapat membantu mengurangi stress dan membuat tubuh menjadi lebih rilex.

2. Pisang: Mengandung vitamin B6, yang membantu memproduksi serotonin, sebuah zat kimia di otak yang mengatur suasana hati. Pisang juga mengandung gula alami dan fiber untuk meningkatkan energi secara cepat tanpa menyebabkan lonjakan gula darah.

3. Kacang-kacangan dan Biji-bijian: Kacang, seperti almond dan kenari, serta biji-bijian seperti biji rami dan biji chia mengandung lemak sehat, khususnya asam lemak omega-3. Asam lemak ini berperan krusial untuk kesehatan otak dan telah terbukti dapat mengurangi gejala depresi dan anxiety atau kecemasan berlebih. Sehingga kacang dan biji-bijian dapat membantu menstabilkan suasana hati seseorang.