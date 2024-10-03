Pemilihan Jenis Wadah Bisa Pengaruhi Cita Rasa Kopi, Ini Penjelasannya

KOPI menjadi salah satu minuman yang digemari masyarakat dunia. Cita rasa yang khas dan proses pembuatan kopi yang panjang, membuat minuman yang satu ini sangat menarik untuk dikulik.

Meski terlihat sederhana, namun untuk menikmati segelas kopi yang berkualitas tidaklah mudah. Ada beberapa cara unik dan penuh seni untuk memunculkan rasa dari setiap biji kopi yang diolah.

Manajer sekaligus Barista Sumthin'Else, Jeffta Handoko, mengatakan bahwa kopi manual brew bisa disajikan dengan dua gelas yang berbeda. Kedua gelas tersebut dapat memberikan cita rasa yang berbeda bagi orang yang mengonsumsinya.

"Jadi yang pertama itu adalah aroma cup. Anda bisa dapatin intensitas aroma dan juga sweetness dari kopinya karena lebih di elevate lagi. Sementara pada gelas yang kedua yaitu flavor cup dimana Anda bisa dapatin rasa kopinya itu lebih bright dan kompleks," tutur Jeffta saat diwawancarai Okezone, Rabu 2 Oktober 2024.

Cara mengolah kopi yang baik. (Foto: Okezone/ Leonardus Selwyn)

Lebih dalam, Jeffta mengatakan dua gelas yang dipilih untuk menikmati kopi, memiliki mekanisme yang berbeda ketika digunakan. Perbedaan mekanisme ini yang berpengaruh dalam memberikan cita rasa yang berbeda pada kopi tersebut.