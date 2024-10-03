Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Lisa BLACKPINK Tampil Edgy dalam Balutan Outfit Kulit, Pamerkan Body Goals

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |06:06 WIB
Potret Lisa BLACKPINK Tampil Edgy dalam Balutan Outfit Kulit, Pamerkan Body Goals
Potret Lisa BLACKPINK dengan Outfit Edgy. (Foto: Instagram)
A
A
A

LISA BLACKPINK terlihat hadir di acara Paris Fashion Week 2024 untuk parade busana brand Louis Vuitton. Kehadiran member idol Kpop ternama ini tentunya jadi sorotan.

Lisa tampil bergaya edgy dengan tampilan busana musim gugur yang memukau. Busana yang ia pakai itu menggunakan bahan serba kulit dari brand Louis Vuitton.

Melalui postingannya di Instagram, Lisa menunjukkan beberapa fotonya saat berada di Paris. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @lalalalisa_m.

Tampil edgy

Lisa BLACKPINK

Di acara Paris Fashion Week 2025, Lisa BLACKPINK tampil memukau dalam balutan busana musim gugur rancangan desainer Nicolas Ghesquiere. Ia tampak pose di balkon menunjukkan gaya outfitnya yang stylish.

Nuansa leather

Lisa BLACKPINK

Lisa sendiri memakai bustier kulit hitam dengan potongan kulit monogram di tengahnya yang senada rok mini bergaya Y2K. Ia menambahkan jaket kulit tebal berwarna coklat. Lisa pose menoleh ke samping dengan tampilan rambut digerai berponi.

Makeup Tebal

Lisa BLACKPINK

Lisa memakai riasan makeup tebal yang memancarkan kecantikannya. Tampilan make up tebal dengan lipstik pink glossy. Sementara itu rambut coklatnya dibiarkan tergerai dengan gaya wavy hair.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
