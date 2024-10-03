Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tips Memilih Batik Sesuai Warna Kulit, Jangan Takut Pakai Warna Cerah

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |13:14 WIB
Tips Memilih Batik Sesuai Warna Kulit, Jangan Takut Pakai Warna Cerah
Tips Memilih Batik. (Foto: Okezone)
A
A
A

WARNA kulit memang sangat menentukan ketika kita ingin memilih tampilan yang ingin kita gunakan, tidak terkecuali ketika memakai batik. Dengan dominasi warna kulit warga Indonesia sawo matang, batik memnag kerap berawarna cokelat. Meski demikian, banyak juga loh yang memiliki warna-warna lainnya.

Fashion Director Yolande Handoko memberikan tips memilih warna batik yang tepat dan sesuai dengan warna kulit setiap orang. Yoland menjelaskan, sebelum memilih warna batik, penting untuk mengetahui warna kulit, ada tiga jenis warna kulit yaitu hangat, dingin dan netral. 

“Pada dasarnya lebih mudah membedakan undertone dari warna bidikannya, kalau hijau berarti hangat, jika biru berarti sejuk, jika kombinasi biru dan hijau berarti netral,” kata dalam keterangan pers Hari Batik Nasional Tokopedia. 

Meskipun kulitnya terlihat sama, struktur dasarnya mungkin berbeda. Misalnya, seseorang berkulit coklat memiliki corak kulit hangat atau dingin. Untuk mengetahuinya, lihat saja warna urat di tangan Anda.

Bagi yang berkulit hangat, Yolanda merekomendasikan warna batik yang terkesan hangat, seperti kuning sawi, tan, dan ungu yang terlihat natural dan glowing di kulit.

Sebaliknya, bagi orang yang berpenampilan keren, warna-warna cerah dan segar seperti biru, ungu, atau hijau zamrud akan lebih baik karena akan membuat kulit terlihat lebih baik dan menciptakan citra baru.

Sementara bagi Anda yang memiliki warna kulit netral, Anda bisa menggunakan semua warna batik, karena cocok dengan warna yang berbeda-beda, baik hangat ataupun dingin sehingga memiliki pilihan lebih luas.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/11/3159902//nasabah_pnm_mekaar_asal_yogyakarta-a0xR_large.jpeg
Ini Rahasia Nasabah Binaan PNM Mekaar Dilirik Brand Batik Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/205/3154924//jay_park-l2Uf_large.jpg
Konser di Indonesia, Jay Park Tampil Modis dengan Batik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/611/3153339//miss_world-1WML_large.jpg
Miss World 2025 Suchata Chuangsri Bangga Pakai Batik saat Tiba di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/194/3144246//batik-CJcU_large.jpg
Jangan Asal Pilih, Ini Warna Batik yang Cocok Buat Kulit Orang Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/57/3138665//advan_workplus_heritage_batik_edition-3EGv_large.jpg
Sambut Hari kebangkitan Nasional, Advan Luncurkan Laptop Batik Pertama di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/533/3133742//fesiyen-Nvko_large.jpg
Pesona Ikon Batik Indonesia 2025: Generasi Muda Semangat Lestarikan Warisan Budaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement