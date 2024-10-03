Tips Memilih Batik Sesuai Warna Kulit, Jangan Takut Pakai Warna Cerah

WARNA kulit memang sangat menentukan ketika kita ingin memilih tampilan yang ingin kita gunakan, tidak terkecuali ketika memakai batik. Dengan dominasi warna kulit warga Indonesia sawo matang, batik memnag kerap berawarna cokelat. Meski demikian, banyak juga loh yang memiliki warna-warna lainnya.

Fashion Director Yolande Handoko memberikan tips memilih warna batik yang tepat dan sesuai dengan warna kulit setiap orang. Yoland menjelaskan, sebelum memilih warna batik, penting untuk mengetahui warna kulit, ada tiga jenis warna kulit yaitu hangat, dingin dan netral.

“Pada dasarnya lebih mudah membedakan undertone dari warna bidikannya, kalau hijau berarti hangat, jika biru berarti sejuk, jika kombinasi biru dan hijau berarti netral,” kata dalam keterangan pers Hari Batik Nasional Tokopedia.

Meskipun kulitnya terlihat sama, struktur dasarnya mungkin berbeda. Misalnya, seseorang berkulit coklat memiliki corak kulit hangat atau dingin. Untuk mengetahuinya, lihat saja warna urat di tangan Anda.

Bagi yang berkulit hangat, Yolanda merekomendasikan warna batik yang terkesan hangat, seperti kuning sawi, tan, dan ungu yang terlihat natural dan glowing di kulit.

Sebaliknya, bagi orang yang berpenampilan keren, warna-warna cerah dan segar seperti biru, ungu, atau hijau zamrud akan lebih baik karena akan membuat kulit terlihat lebih baik dan menciptakan citra baru.

Sementara bagi Anda yang memiliki warna kulit netral, Anda bisa menggunakan semua warna batik, karena cocok dengan warna yang berbeda-beda, baik hangat ataupun dingin sehingga memiliki pilihan lebih luas.