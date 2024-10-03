Wonderful Indonesia Tourism Fair 2024: Dorong Inovasi dan Pertumbuhan di Industri Pariwisata

Wonderful Indonesia Tourism Fair 2024 menjadi acara penting bagi industri pariwisata yang akan berlangsung pada 2-4 Oktober 2024 di Swissotel PIK2, Jakarta (Foto: Dok Wonderful Indonesia Tourism Fair)

JAKARTA- Wonderful Indonesia Tourism Fair 2024 akan menjadi acara penting bagi industri pariwisata global, yang akan berlangsung di Swissotel PIK2, Jakarta, pada 2–4 Oktober 2024. Sebagai pameran dagang B2B, WITF2024 akan menjadi ajang pertemuan bisnis antara para buyers dan sellers, memperkuat koneksi dan kolaborasi di dalam sektor pariwisata.

Acara ini akan mengumpulkan para profesional, pemimpin pemikiran, dan pemangku kepentingan utama dari seluruh dunia untuk mendorong inovasi, keberlanjutan, dan kolaborasi strategis. Dengan fokus pada masa depan pariwisata di Indonesia dan dunia, WITF2024 akan menjadi platform untuk melahirkan ide-ide baru, membangun jaringan, dan mengeksplorasi peluang bisnis.

Agenda acara mencakup pameran yang menampilkan teknologi perjalanan terbaru, inovasi pariwisata berkelanjutan, dan destinasi budaya terkemuka di Indonesia. Sesi utama akan membahas topik-topik penting seperti transformasi digital, pariwisata berkelanjutan, dan strategi pemulihan pasca-pandemi.

Peserta juga akan menikmati talkshow dari berbagai pemangku kepentingan industri serta Top Tourism Leaders Forum yang akan menjadi salah satu sesi unggulan selama WITF 2024. Sesi jejaring akan memberikan peluang berharga untuk terhubung dengan para profesional dari pasar pariwisata domestik dan internasional.