Bali Fashion Trend 2024, Tampilkan 61 Desainer Indonesia dan Internasional

Bali Fashion Trend 2024 hadirkan 61 desainer dari seluruh Indonesia dan luar negeri (Foto: Dok Bali Fashion Trend 2024)

Bali-Bali Fashion Trend 2024 telah sukses digelar di TS Suites Seminyak mulai 27 September hingga 29 September 2024. Acara tahun ini bertema "Strive" yang menampilkan sekitar 61 desainer dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Dan ada satu desainer dari Malaysia, yang akan memamerkan berbagai macam busana yang mencerminkan identitas unik mereka.

Dalam setiap koleksi yang ditampilkan, kita akan melihat refleksi dari ketekunan, kreativitas, dan semangat para desainer untuk mengeksplorasi batasan-batasan desain yang ada. Melalui tema ini, desainer menciptakan karya yang bukan hanya indah secara visual, tetapi juga merupakan luapan semangat untuk meneruskan perjuangan setelah menghadapi masa – masa sulit selama pandemi dan mencapai target – target yang belum tercapai atau tertunda.

Bali Fashion Trend 2024 tidak hanya terdiri dari fashion show, tetapi juga akan ada talk show, field trip, dan fashion exhibition. Talk show akan di adakan setiap hari, dengan penjabaran sebagai berikut:

1.27 September 2024, Future Trends, Gaungkan Fashion Bali Yang berkelanjutan melalui Budaya Tenun Geringsing, dengan 3 nara sumber yaitu: I Putu Suarjana ( tokoh desa adat tenganan ), Dr Weda Githa ( anggota IFC Denpasar ), Prof. Dr. I Made Bandem ( Dosen dan pemerhati Budaya Bali )

2. 28 September 2024, Organic Field by Stylem dengan Narasumber Mr. Shunji Takamori

3. 29 September 2024, Fashion Tanpa Jejak Mewujudkan Zero Waste dalam Industri Fashion yang berkelanjutan, dengan narasumber : Ali Charisma ( fashion designer ), Wignyo Rahadi ( Fashion Designer ) dan Mey Hasibuan ( Founder house of Inang )

Berikut adalah jadwal fashion show:

27 September 2024

Slot 1: 11 desainer

- Brilianto

- Asdar Habib

- Kimmyra

- BI KPW Bali presents Krins Studio

- Megama

-Dwi Nurhasanah

- Dekranasda NTB presents Incubation Fashion 2

- BI KPW Sulawesi Tengah presents FFF by Ferry

-BI KPW NTB presents Moda ENTEBE