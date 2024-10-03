Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Bali Fashion Trend 2024, Tampilkan 61 Desainer Indonesia dan Internasional

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |17:53 WIB
Bali Fashion Trend 2024, Tampilkan 61 Desainer Indonesia dan Internasional
Bali Fashion Trend 2024 hadirkan 61 desainer dari seluruh Indonesia dan luar negeri (Foto: Dok Bali Fashion Trend 2024)
A
A
A

Bali-Bali Fashion Trend 2024 telah sukses digelar di TS Suites Seminyak mulai 27 September hingga 29 September 2024. Acara tahun ini  bertema "Strive" yang menampilkan sekitar 61 desainer dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Dan ada satu desainer dari Malaysia, yang akan memamerkan berbagai macam busana yang mencerminkan identitas unik mereka.

Dalam setiap koleksi yang ditampilkan, kita akan melihat refleksi dari ketekunan, kreativitas, dan semangat para desainer untuk mengeksplorasi batasan-batasan desain yang ada. Melalui tema ini, desainer  menciptakan karya yang bukan hanya indah secara visual, tetapi juga merupakan luapan semangat untuk meneruskan perjuangan setelah menghadapi masa – masa sulit selama pandemi dan mencapai target – target yang belum tercapai atau tertunda.

Bali Fashion Trend 2024 tidak hanya terdiri dari fashion show, tetapi juga akan ada talk show, field trip, dan fashion exhibition.  Talk show akan di adakan setiap hari, dengan penjabaran sebagai berikut:

1.27 September 2024, Future Trends, Gaungkan Fashion Bali Yang berkelanjutan melalui Budaya Tenun Geringsing, dengan 3 nara sumber yaitu:  I Putu Suarjana ( tokoh desa adat tenganan ), Dr Weda Githa ( anggota IFC Denpasar ), Prof. Dr. I Made Bandem ( Dosen dan pemerhati  Budaya Bali )

2. 28 September 2024, Organic Field by Stylem dengan Narasumber Mr. Shunji Takamori 

3. 29 September 2024, Fashion Tanpa Jejak Mewujudkan Zero Waste dalam Industri Fashion yang berkelanjutan, dengan narasumber : Ali Charisma ( fashion designer ), Wignyo Rahadi ( Fashion Designer ) dan Mey Hasibuan ( Founder house of Inang )

Berikut adalah jadwal fashion show:

27 September 2024

Slot 1: 11 desainer

- Brilianto

- Asdar Habib

- Kimmyra

- BI KPW Bali presents Krins Studio

- Megama

-Dwi Nurhasanah

 - Dekranasda NTB presents Incubation Fashion 2

- BI KPW Sulawesi Tengah presents FFF by Ferry

-BI KPW NTB presents Moda ENTEBE

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/11/3175873//proyek_revitalisasi_tangki_lng_arun_f_6004_menunjukkan_progres_signifikan-CaJf_large.jpeg
Revitalisasi Tangki LNG Arun Capai 81 Persen, Siap Beroperasi Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/11/3175866//pagi_sehat_bersama_mi_burung_dara-oDd9_large.jpeg
Pagi Sehat Bareng Mi Burung Dara 2025, CFD Serentak di Enam Kota!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/16/3175821//apple_iphone_17_pro-B9yG_large.jpg
Cara Pre-Order iPhone 17 Pro di Blibli, Bisa Langsung dari Aplikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/16/3175754//iphone_17_launch-yiEu_large.jpg
Yuk, Pre-Order iPhone 17 Series di Shopee, Nikmati Promo Terbaik!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/1/3175690//menbud_bssn-Xblj_large.jpeg
Menbud Bertemu Kepala BSSN, Bahas Penguatan Keamanan Siber dan Pelindungan Data Kebudayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175685//pelindo_krisis_sampah-45pd_large.jpg
Pelindo Terminal Petikemas Gandeng ULM Tangani Krisis Sampah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement