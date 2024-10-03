Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Promo 10.10 Tokopedia Banjir Diskon, Belanja Super Hemat dan Puas

Jack Newa , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |14:09 WIB
Promo 10.10 Tokopedia Banjir Diskon, Belanja Super Hemat dan Puas
Ilustrasi belanja super hemat di Promo 10.10 Tokopedia. (Foto: dok Freepik/tirachardz)
A
A
A

TOKOPEDIA, marketplace terbesar di Indonesia kembali memanjakan pelanggan setianya dengan memberikan diskon gede-gedean lewat program Promo 10.10 Tokopedia. Promo tahunan ini akan membuat belanja online makin menyenangkan, hemat, dan puas. 

Promo 10.10 Tokopedia merupakan satu bagian dari rangkaian promo besar yang diadakan pada 10 Oktober. Pada tanggal ini, marketplace yang memudahkan para pelaku usaha untuk bisnis online, ini menghadirkan berbagai diskon dan promo spesial. 

Pada periode promo ini Anda bisa menemukan berbagai produk berkualitas dari berbagai kategori, seperti elektronik, fashion, kecantikan, kebutuhan rumah tangga, hingga makanan dan minuman dengan harga yang lebih terjangkau. 

Seringkali Tokopedia berkolaborasi dengan berbagai brand unggulan, untuk memberikan diskon ekstra. Tak ketinggalan, pada Promo 10.10 Anda bisa memanfaatkan fitur Flash Sale. Flash Sale memberikan diskon atau potongan harga kepada pembeli dalam waktu yang terbatas. 

Fitur membuat antusiasme konsumen melonjak. Sebab, siapapun yang lebih cepat bisa langsung mendapatkan barang idamannya dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasar. Fitur ini juga dapat membantu penjual untuk meningkatkan penjualan, kunjungan toko, menarik pembeli baru, hingga meningkatkan skor produk.  

Selain itu, ada pula berbagai penawaran menarik, seperti cashback hingga ratusan ribu rupiah, potongan harga langsung, hingga promo bebas ongkir. Semua keuntungan ini membuat Tokopedia 10.10 menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu para pelanggan setia maupun pengguna baru platform ini.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/12/3090777/belanja_war_diskon-SUkA_large.jpg
War Diskon Promo 12.12 di Tokopedia, Belanja Lebih Hemat dan Banyak Kejutan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/12/3082125/belanja_online_di_tokopedia-hCWG_large.jpg
Promo 11.11 Tokopedia, Belanja Hemat Produk Berkualitas Jelang Akhir Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/12/3068293/promo_guncang-QTwi_large.jpg
Belanja Seru di Promo 10.10 Tokopedia, Semua Dapat Diskon Gila-Gilaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/12/3059046/payung-nY5K_large.jpg
7 Rekomendasi Jenis Payung Berkualitas dan Murah, Perlindungan Maksimal dari Cuaca Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/12/3045505/outfit_stylish-gTi6_large.jpg
Kobarkan Semangat Perayaan HUT Kemerdekaan ke-79 RI dengan Outfit Stylish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/12/3045433/kostum_karnaval_untuk_hut_ri_ke_79-LkUJ_large.jpg
7 Ide Kostum Karnaval Meriahkan HUT Ke-79 RI, Dijamin Unik dan Berkesan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement