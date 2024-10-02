Potret Terbaru Marshanda, Pamerkan Body Goals Bikin Netizen Pangling

MARSHANDA kembali didapuk menjadi pemotretan. Kali ini dia terlihat projek pemotretan bersama fotografer Rio Motret.

Pemotretan kali ini mengusung tema glam look. Marshanda pose dengan beberapa gaya sambil menunjukkan body goalsnya.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @marshanda99.

Pose jongkok

Marshanda



Potret cantik Marshanda tampil memukau dalam pemotretan terbarunya. Gayanya terlihat anggun memakai strapless dress dengan aksen ruffle. Dia foto ini dia pose jongkok sambil memamerkan paha mulusnya. Penampilan Marshanda bikin pangling.

"Yang lain minggir dulu, Marshanda udah paling wowww," kata @puzz***

Foto OOTD



Ibu satu anak ini memakai dress rancangan desainer Diana Putri. Dress warna beige ini terlihat mewah dengan sentuhan payet di seluruh bagian dress tersebut. Terdapat pula kombinasi lace layering yang memberi kesan mewah pada tampilannya.

Dress tersebut juga memiliki belahan tinggi hingga paha. Ia pun pose sambil memamerkan body goals dan tubuh seksinya.