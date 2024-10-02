Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Terbaru Marshanda, Pamerkan Body Goals Bikin Netizen Pangling

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |06:06 WIB
Potret Terbaru Marshanda, Pamerkan Body Goals Bikin Netizen Pangling
Potret Terbaru Marshanda. (Foto: Instagram)
A
A
A

MARSHANDA kembali didapuk menjadi pemotretan. Kali ini dia terlihat projek pemotretan bersama fotografer Rio Motret.

Pemotretan kali ini mengusung tema glam look. Marshanda pose dengan beberapa gaya sambil menunjukkan body goalsnya.

Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya dari Instagram @marshanda99.

Pose jongkok

Marshanda
Marshanda


Potret cantik Marshanda tampil memukau dalam pemotretan terbarunya. Gayanya terlihat anggun memakai strapless dress dengan aksen ruffle. Dia foto ini dia pose jongkok sambil memamerkan paha mulusnya. Penampilan Marshanda bikin pangling.

"Yang lain minggir dulu, Marshanda udah paling wowww," kata @puzz***

Foto OOTD
Marshanda
Ibu satu anak ini memakai dress rancangan desainer Diana Putri. Dress warna beige ini terlihat mewah dengan sentuhan payet di seluruh bagian dress tersebut. Terdapat pula kombinasi lace layering yang memberi kesan mewah pada tampilannya.

Dress tersebut juga memiliki belahan tinggi hingga paha. Ia pun pose sambil memamerkan body goals dan tubuh seksinya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/612/3131962/5_potret_terbaru_marshanda_dengan_rambut_warna_hijau_emerald-QWSP_large.jpg
5 Potret Terbaru Marshanda dengan Rambut Warna Hijau Emerald, Disebut Mirip Karakter Sailor Neptunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/26/194/3079219/marshanda-EgzR_large.jpg
5 Potret Modis Marshanda di Los Angeles, Outfitnya Bikin Salfok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078151/marshanda_dan_robby_bahas_pentingnya_keseimbangan_hidup-fmCq_large.jpg
Marshanda dan Robby Bahas Pentingnya Keseimbangan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078150/obrolan_ibu_dan_anak_marshanda_ungkap_love_language_sienna_di_konten_terbaru_robby_purba-rYNh_large.jpg
Obrolan Ibu dan Anak, Marshanda Ungkap Love Language Sienna di Konten Terbaru Robby Purba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/612/3077530/marshanda_blak_blakan_tolak_operasi_plastik_kepada_robby_purba-K7gM_large.jpg
Marshanda Blak-blakan Tolak Operasi Plastik kepada Robby Purba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074536/5_potret_cantik_marshanda_yang_tampil_memukau_di_film_jangan_salahkan_aku_berselingkuh-PnKc_large.jpg
5 Potret Cantik Marshanda yang Tampil Memukau di Film Jangan Salahkan Aku Berselingkuh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement