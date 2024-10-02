Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Arini Saraswaty Subianto, Janda Pemilik Kekayaan Rp20 Triliun

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |18:50 WIB
Potret Arini Saraswaty Subianto, Janda Pemilik Kekayaan Rp20 Triliun
Potret Arini Saraswaty Subianto Janda Pemilik Kekayaan Rp20 Triliun, (Foto: Instagram)
A
A
A

Nama Arini Saraswaty Subianto menjadi perbincangan publik setelah dinobatkan sebagai wanita terkaya ke 44 di Indonesia versi Forbes tahun 2021. Ternyata, Arini sudah terpilih dan berada di posisi 50 orang paling kaya di Indonesia sejak tahun 2017.

Berdasarkan laporan dari Forbes, Arini Subianto memiliki kekayaan sebesar USD1,34 miliar atau sekira Rp20,2 triliun. Dengan jumlah tersebut, ia berhasil menempati peringkat ke-36 dalam daftar orang terkaya di Indonesia tahun 2023 versi Forbes.

Saat ini Arini menjabat sebagai Direktur Utama PT Persada Capital Investama. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan investasi yang didirikan oleh sang ayah yang juga merupakan seorang konglomerat, Benny Subianto.

Sejak saat itu banyak netizen yang penasaran dengan sosok Arini Saraswaty Subianto, Rabu (2/10/2024).

Berikut potret Arini Saraswaty Subianto. Berikut ulasannya dari berbagai sumber:

1. Seorang pengusaha andal

Potret Arini Saraswaty Subianto, Janda Pemilik Kekayaan Rp20 Triliun (Foto: Instagram)
Potret Arini Saraswaty Subianto, Janda Pemilik Kekayaan Rp20 Triliun (Foto: Instagram)

Arini Saraswaty Subianto merupakan seorang berbisnis yang cukup andal. Kemampuannya dalam berbisnis menurun dari sang ayah yang merupakan seorang konglomerat, Benny Subianto.

Ada momen Arini bersama Tommy Prabowo saat menghadiri sebuah acara. Arini tampil formal dalam balutan kemeja putih dipadukan dengan blazer krem dan celana hitam. Dia pose senyum ke arah kamera. 

2. Gayanya stylish

Potret Arini Saraswaty Subianto, Janda Pemilik Kekayaan Rp20 Triliun (Foto: Instagram)
Potret Arini Saraswaty Subianto, Janda Pemilik Kekayaan Rp20 Triliun (Foto: Instagram)

Momen Arini saat menghadiri acara Forbes Indonesia. Dia memakai blouse tanpa lengan warna putih dipadukan dengan bawahan hitam dan membawa handbag putih. Gaya rambut pendeknya jadi ciri khas pada tampilannya. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement