Potret Arini Saraswaty Subianto, Janda Pemilik Kekayaan Rp20 Triliun

Nama Arini Saraswaty Subianto menjadi perbincangan publik setelah dinobatkan sebagai wanita terkaya ke 44 di Indonesia versi Forbes tahun 2021. Ternyata, Arini sudah terpilih dan berada di posisi 50 orang paling kaya di Indonesia sejak tahun 2017.

Berdasarkan laporan dari Forbes, Arini Subianto memiliki kekayaan sebesar USD1,34 miliar atau sekira Rp20,2 triliun. Dengan jumlah tersebut, ia berhasil menempati peringkat ke-36 dalam daftar orang terkaya di Indonesia tahun 2023 versi Forbes.

Saat ini Arini menjabat sebagai Direktur Utama PT Persada Capital Investama. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan investasi yang didirikan oleh sang ayah yang juga merupakan seorang konglomerat, Benny Subianto.

Sejak saat itu banyak netizen yang penasaran dengan sosok Arini Saraswaty Subianto, Rabu (2/10/2024).

Berikut potret Arini Saraswaty Subianto. Berikut ulasannya dari berbagai sumber:

1. Seorang pengusaha andal

Potret Arini Saraswaty Subianto, Janda Pemilik Kekayaan Rp20 Triliun (Foto: Instagram)

Arini Saraswaty Subianto merupakan seorang berbisnis yang cukup andal. Kemampuannya dalam berbisnis menurun dari sang ayah yang merupakan seorang konglomerat, Benny Subianto.

Ada momen Arini bersama Tommy Prabowo saat menghadiri sebuah acara. Arini tampil formal dalam balutan kemeja putih dipadukan dengan blazer krem dan celana hitam. Dia pose senyum ke arah kamera.

2. Gayanya stylish

Potret Arini Saraswaty Subianto, Janda Pemilik Kekayaan Rp20 Triliun (Foto: Instagram)

Momen Arini saat menghadiri acara Forbes Indonesia. Dia memakai blouse tanpa lengan warna putih dipadukan dengan bawahan hitam dan membawa handbag putih. Gaya rambut pendeknya jadi ciri khas pada tampilannya.