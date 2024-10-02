Potret Ole Romeny, Tertarik Dinaturalisasi dan Siap Bela Timnas Indonesia

Ole Romeny disebut-sebut menjadi salah satu pemain bola yang tertarik dinaturalisasi dan siap membela Timnas Indonesia. Hal itu terlihat dari salah satu unggahannya di akun Instagram-nya, @oleromeny.

Ia membagikan momen bahagia saat membantu sang klub, FC Utrecht, menang 2-1 atas AZ Alkmaar di lanjutan Eredivisie 2024-2025 akhir pekan lalu.

Postingan tersebut bersamaan di momen Mees Hilgers dan Eliano Reijnders mengambil sumpah WNI baru-baru ini. Hal tersebut membuat banyak yang penasaran dengan sosoknya.

Berikut Potret Ole Romeny yang tertarik dinaturalisasi dan siap bela Timnas Indonesia seperti dilansir dari akun Instagramnya:

1. Keturunan Indonesia-Belanda

Potret Ole Romeny, Tertarik Dinaturalisasi dan Siap Bela Timnas Indonesia (Foto: Instagram)

Romeny atau yang memiliki nama lengkap Ole Ter Haar Romeny merupakan pemain kelahiran Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2000.

Darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya berasal dari sang nenek pada garis keturunan ibu yang diketahui berasal dari Medan, Sumatra Utara.

2. Awal karir

Potret Ole Romeny, Tertarik Dinaturalisasi dan Siap Bela Timnas Indonesia (Foto: Instagram)

Menganut agama Kristen, Romeny memulai perjalanan sepakbolanya dengan berlatih di akademi DVOL Lent sejak 2005 hingga 2011. Setelahnya, ia kemudian bergabung dengan klub kebanggan kota kelahirannya, NEC Nijmegen, untuk memperkuat tim muda.

Di NEC Nijmegen, pemain berpostur 185 cm itu meniti karirnya secara perlahan dengan bermain untuk level U17, U19, serta tim utama. Ia juga sempat menjalani masa peminjaman ke klub Willem II sebelum dilepas ke FC Emmen pada musim 2021-2022.