Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Karakter Terkaya di Serial SpongeBob SquarePants

Zahra Aqilla Oktviona , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |12:50 WIB
5 Karakter Terkaya di Serial SpongeBob SquarePants
5 Karakter Terkaya di Serial SpongeBob SquarePants, (Foto: GTV)
A
A
A

5 Karakter Terkaya di Serial SpongeBob SquarePants selalu menarik untuk dibahas karena masing-masing karakter memiliki cara unik dalam mengumpulkan kekayaannya. Serial yang terkenal ini tidak hanya menghadirkan cerita lucu, tetapi juga menampilkan tokoh-tokoh dengan kehidupan ekonomi yang berbeda-beda.

5 Karakter Terkaya di Serial SpongeBob SquarePants ini akan mengungkap siapa saja yang berhasil meraih kesuksesan di dunia bawah laut. Dari pengusaha hingga karakter yang kaya secara tidak terduga, mereka semua memiliki kepribadian dan jalan cerita yang menghibur.

5 Karakter Terkaya di Serial SpongeBob SquarePants

Berikut adalah 5 karakter terkaya di serial SpongeBob SquarePants yang dikenal karena kekayaan dan cara unik mereka mengumpulkan harta:

1. Eugene H. Krabs (Mr. Krabs)

5 Karakter Terkaya di Serial SpongeBob SquarePants, Mr Krabs (Foto:
5 Karakter Terkaya di Serial SpongeBob SquarePants, Mr Krabs (Foto: spongebob.fandom)

Kekayaan: Mr. Krabs adalah pemilik restoran Krusty Krab, salah satu bisnis paling sukses di Bikini Bottom. Ia sangat terobsesi dengan uang dan melakukan apa pun untuk menambah kekayaannya.

Sumber Kekayaan: Sumber utama kekayaan Mr. Krabs adalah keuntungan dari bisnisnya, Krusty Krab, yang menjual Krabby Patty. Dia juga sering mencari cara untuk menghemat uang, seperti membayar sedikit pada karyawan atau menahan perbaikan untuk mengurangi biaya.

Karakteristik Kekayaan: Mr. Krabs digambarkan sebagai karakter yang pelit dan sering kali mengambil keuntungan dari orang lain demi menambah kekayaannya. Ia bahkan menghitung setiap koin dan menunjukkan kebanggaan besar terhadap kekayaannya.

2. Squilliam Fancyson

Kekayaan: Squilliam Fancyson adalah rival dari Squidward Tentacles dan dikenal karena gaya hidupnya yang mewah dan kekayaan yang melimpah. Ia kerap memamerkan kekayaannya untuk mempermalukan Squidward.

Sumber Kekayaan: Meskipun asal usul kekayaannya tidak dijelaskan secara detail, Squilliam tampaknya berasal dari keluarga kaya atau telah sukses dalam bidang seni dan musik, bidang yang juga diminati oleh Squidward.

Karakteristik Kekayaan: Squilliam hidup dengan segala fasilitas kelas atas, seperti memiliki rumah besar, kelompok orkestra pribadi, dan bahkan hotel yang mewah. Ia adalah simbol kemewahan di Bikini Bottom dan sering menggunakan kekayaannya untuk menyombongkan diri.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158733//spongebob_squarepants-ybqz_large.JPG
Yuk Ketawa Bareng Spongebob Squarepants Setiap Hari di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/598/3152821//spongebob_squarepants-Gue1_large.jpg
Liburan Seru Bersama SpongeBob dan Warga Bikini Bottom di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/598/3151022//gtv-VGJ7_large.JPG
Long Weekend Tiba, Warga Bikini Bottom Siap Bikin Harimu Ceria! Nonton SpongeBob Setiap Hari di GTV!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/10/598/3137991//program_gtv-mJlM_large.jpeg
Liburan Jadi Penuh Warna, Bareng Teman Liburan Seru di GTV Amazing Kids
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/598/3126988//spongebob_squarepants-aFHg_large.jpg
Libur Lebaran Seru Bersama SpongeBob SquarePants di GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/598/3125034//spongebob_squarepants-w51A_large.jpg
Nonton Keseruan SpongeBob SquarePants, Streaming di Sini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement