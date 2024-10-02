500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya

500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya kini semakin dicari oleh para orang tua yang ingin memberikan nama unik dan indah untuk buah hati mereka. Nama-nama bayi perempuan bernuansa Korea tidak hanya terdengar cantik, tetapi juga memiliki makna mendalam yang bisa menjadi harapan bagi sang anak di masa depan.

500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya ini menyajikan berbagai pilihan nama yang terinspirasi dari budaya Korea. Dengan makna yang positif dan estetika yang modern, nama-nama ini bisa menjadi pilihan tepat bagi orang tua yang ingin memberikan identitas yang spesial bagi putri mereka.

500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya

Ae-Cha: putri yang penuh kasih Ari: cantik, indah, dan cantik. Sempurna. Binna: Nama yang terdengar manis ini berarti bersinar, Bong-Cha: putri unggul. Bo-Bae: harta berharga. Boram: berharga atau bermanfaat. Choon-Hee: Yang ini berarti gadis musim semi. Da-Eun: amal, kebaikan, atau kasih sayang Dal-Rae: menenangkan. Dan-Bi: hujan manis atau hujan yang ditunggu-tunggu, Eun: kebaikan atau amal. Ga-Ram: sungai, Gyeong-Ja: merayakan anak. Hana: satu atau favoritku. Haneul: langit surgawi Hyun-Joo: permata yang berbudi luhur, Iseul: Yang ini berarti embun. Jae: bakat, kemampuan, atau kekayaan. Ji-Hye: cerah atau kebijaksanaan . Ma-Ri: yang terbaik. Myeong: terang, cahaya, atau bening Nabi: kupu-kupu Nari: Bunga lili Sun-Young: baik hati Yeong-Ja: anak pemberani. Seo-Jun: menguntungkan. Ha-Joon:musim panas. Do-Yun: jalan konsensual. Eun-Woo: penyayang. Si-Woo: intervensi ilahi. Ji-Ho: kebijaksanaan. Ye-Jun: berbakat. Yu-Jun: teman yang pemberani. Min-Jun: pintar dan berbakat. Yeosin: dewi. Jowangshin: Dewi api dan perapian dalam perdukunan Korea. Jacheongbi: Dewi cinta, populer di kalangan masyarakat Jeju. Dalnim: Untuk dewi bulan Korea. Dal: bulan Moon: penulis Yoonah: cahaya Tuhan. Yoon-Suh: sinar matahari. Cheon-Sa: malaikat. Gi: yang pemberani. Yong-Gamhan: berani. Aera: cinta. Da-Hye: cinta yang baik. Dasom: cinta. Jang-Mi: mawar. Mi-Ok: mutiara yang indah. Bang: ruangan. Bong-Cha: putri unggul . Bong Seon: bunga yang tidak sabar. Chija: pujian. Dallia: bunga dahlia. Deji: bunga aster. Eun-Kyung: penyayang. Haw: bunga muda. Hea: rahmat. Hiah: senang. Hyun-Kyung: kebajikan saat ini . Jia: kebaikan. Jin-Ae: kebenaran dan cinta. Joon: penguasa yang berbakat dan cantik, Kyong: cerah dan bersinar. Molan: peoni. Myung-Hee: cerah dan menyenangkan. Sang-Hee: Kesenangan dan kebajikan. Sun-Hee: kesenangan dan kebaikan. Ara: menjadi cantik dan baik. Areum: keindahan. Cho: indah. Cho-Hee: cantik dan bahagia. Hwa-Young: bunga yang indah. Ju-Won: wanita cantik. Kyung-Mi: kecantikan yang bersinar. Mee: indah. Mi-Cha: putri yang cantik. Mi-Hi: indah dan menyenangkan. Mi-Kyong: cantik dan cerah. Mi-Nyeo: wanita cantik. Mi-Sun: cantik dan baik. Mi-Young: kecantikan abadi. Sena: keindahan dunia. Yeona: keindahan abadi. Yoo-Mi: teman yang cantik. Young-Mi: keindahan abadi yang sejahtera. Ah-In: kemanusiaan. Ahnjong: leluhur yang tenang. Bora: ungu . Chul: tegas. Eun: perak. Hae: lautan . Heejin: berharga. Ho-Yeon: layak dan berbudi luhur. Hyo-Sonn: lembut. Hyun-Ki: kebijaksanaan. Kim: logam. Kyung-Hu: menghormati Tuhan. Kyung-Soon: terhormat dan lembut. Min: cepat Min-Jeong : batu giok, rapi, rapi Min-ji: pandai Mi-suk: baik dan menawan Myong; terang, jernih Myeong-suk: ringan Nabi: kupu-kupu Na-moo: pohon Na-ra: negara, Kerajaan, bangsa Na-rae: sayap Nari: bunga bakung Raon : gembira Sang: nama keluarga Soe-hyun: keberuntungan Seong: sukses Soeng min : lengkap, tajam Seo yeon: keberuntungan Seo yun: lembut dan halus Seul gi: permata biru Seung: kemenangan Seung-wan: warisan kesukesan Sook-ja: murni Su-bin: luar biasa Su-jin: cantik, luar biasa Sun-Young: yang berbaik hati Ye-eun: ketenaran atau amal Yeo-jong: perjalanan Yoeong: bayangan Yeong-ja: bunga dan berkembang Ye-rim: kemampuan seni Yoo-jung: ramah dan modern Yong; naga Young-hee: bunga, kelopak Young sook: baik dan menawan Chin-Sun: orang yang mencari kebeneran Gyeong-Hui :Hormat, kehormatan / keindahan Ho-Sook Danau yang jernih Hyun-Ae: Seorang wanita yang penuh kasih dan jernih Jin Kyong: Kebenaran, harta karun / kecerahan Mun-Hee: Berpendidikan tinggi dan melek huruf Sook: memiliki sifat murni Su-Jin:Umur panjang, umur / berharga, langka Sun Jung: Kebaikan/mulia Yon: bunga lotus Chun Hei: Keadilan / rahmat Eun: Kebaikan, belas kasihan, amal Hei Ryung: Keanggunan / kecerahan Hai-Ran: Rahmat / Anggrek Hyo-Son: Seseorang yang berbakti dan lembut Hyun-Ok: Mutiara yang bijaksana dan indah Mi-Kyong: Kecantikan / kecerahan Soo Yun Bunga teratai yang sempurna Suk-Ja: Baik, murni, berbudi luhur / anak kecil Young Mi: Kemakmuran, abadi/indah Ae-Ri: beruntung, berprestasi. Ah-In: mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi. Ahnjong : ketenangan. Ara: cantik dan baik hati. Areum cantik. A-Yeong: anggun, indah, halus. Bada: lautan, samudra. Bitna: bersinar. Bom: musim semi. Chin-Sun: seseorang yang selalu jujur dan menebarkan kebaikan. Ch : cantik. Choon-Hee :anak perempuan yang lahir di musim semi. Chul; ketegasan. Chun Cha: puteri bangsawan. Chun Hei: anggun dan adil. Chun-Ae: cinta yang benar atau sesungguhnya. Chung-Cha: gadis yang suci. Dae:yang terhebat. Doh: ulung. Eui: kebenaran, warna ungu. Eun :perak. Eun: Ae kasih sayang dengan cinta yang besar. Eun-jung: rahmat dan kasih sayang. Eun-Kyung: permata yang anggun. Goo; seseorang yang melengkapi hidupmu. Gyeong: yang dihormati. Hae: anak perempuan yang seperti laut atau samudera. Hae-Won: kebun yang indah. Hana: favorit. Ha-Neu:l langit. Hea: gadis yang anggun. Hee-Young; sukacita dan kemakmuran. Hei Ryung: rahmat dan kecerahan. Hei-Ran: bunga anggrek yang indah. Ho-Sook: danau yang jernih. Hwa-Young: bunga yang cantik. Hyang: cantik. Hye: anggun. Hyun: cerah dan cerdas. Hyun-Aw: perempuan yang selalu menyayangi. Hyun-Jae: bijaksana dan penuh respek. Hyun-Ok: mutiara yang indah atau cantik. Iseul: embun. Jae: rasa hormat. Jae-Hwa: rasa hormat dan cantik. Jee: bijaksana. Ja: anak. Ji-Ha: sukses. Ji-Yeong: kebijaksanaan. Myung: cemerlang. Nam: selatan. Paenji: banci. Ryung: kecerahan. Sae-Byeok: sungai fajar Sam: tiga. Seo-Hyun: menguntungkan. Sook: murni . Soomin: luar biasa dan pintar. Soon-Bok: lembut dan diberkati. Soo-Gook: hydrangea. Soo-Yun: ambisius dan cerdas. Sun-Hi: kebaikan dan kegembiraan. Suseonhwa: bunga bakung. Yeo: ringan. Yon: bunga teratai. Young-Hee: kesenangan dan kemakmuran. Ahn: damai . Hana: satu. Juni: berbakat. Mina: indah. Minji: cerdas. Nara: negara. Nuri: dunia. Sarang: cinta. Sora: cangkang keong. Sujin: umur panjang . Tae-Lee: hebat dan berbeda. Taemi: besar dan cantik. Taerin: unicorn yang hebat. Taeyeon: cantik dan hebat. Tori: kacang ek. Yeji: kebijaksanaan. Yumi: kecantikan yang lembut. Balam; angin Binna: bersinar Bora: ungu Boram: berharga Chae won : permulaan waran Chae-yong: kemuliaan dan kehormatan Daeun: kebaikan, belas kasih Dal Rae: menenangkan Dambi: hujan Dan -bi: selamat datang Da-som: cinta Duri: dua Eun: kebaikan Eun-jong: kebaikan yang dipadukan dengan kecantikan Eun-Ji: amal dan kebijaksanaan Eun-ju: rahmat Eun-jung: kemewahan Eun-kyung: kehormatan Eun-song: kebaikan Eun-yong: kelopak bunga Ga-ram: sungai Geumsong: venus Geu-roo: pohon Gyeong: pemandangan Gyeong-hui: keindahan Gyeong-Ja: merayakan Gyeong suk: murni Gyeo-wool: musim dingin Ha-eun: agung Hana: satu Haneul: surgawi Haewon: Anggun dan indah Ha-yun: musim panas yang dipadukan dengan langit Hwan: bersinar, cemerlang Hyejin: cerdas Hyun: misterius Hyun-joo: Mutiara Hyung-jung: berbudi luhur Iseul: embun Jae: bakat Ja-yong: kemakmuran Jeong: berbudi luhur Jeong-hui: keadilan Jeong-suk: setia, suci Ji: kecerdasan Ji-eun: cabang kebijaksanaan Ji-hu: ambisi Ji-hye; kebijaksanaan Ji min: pintar Ji-soo: mewah-indah Ji-u: ambisi Ji-won: kebijaksanaan Ji-yoon: ambisi Ji-yong: pengetahuan Joo-hyun: nama asli irene red velvet Joo wong: wanita cantik Jun: berbakat Jung-eun : perak Jung-hwa: mekar, kembang api Jung-hyun: penyayang Kkot-bi: hujan bunga Ma-ri: terbaik Mi-gyong: kota yang indah Kim Aera: Anak perempuan yang beruntung dan berprestasi. Kim Areum: Anak perempuan yang cantik dan memiliki paras yang indah. Kim Bada: Anak perempuan yang hatinya seluas samudera. Kim Bina: Anak perempuan yang cantik dan hatinya bersinar. Kim Byeol: Anak perempuan bersinar seperti bintang. Kim Dae: Anak perempuan yang hebat dan membanggakan. Kim Euna: Anak perempuan yang memiliki kasih sayang. Kim Eunjung: Anak perempuan yang penuh cinta dan kasih. Kim Gyeong: Anak perempuan yang cantik dan terhormat. Kim Hana: Anak perempuan pertama dan berharga. Kim Hea: Anak perempuan yang cantik dan selalu berbahagia. Kim Hoo Sok: Anak perempuan yang jernih seperti danau. Kim Hyunah: Anak perempuan yang cantik dan anggun. Kim Jae In: Anak perempuan yang berharga dan terhormat. Kim Jin Kyung: Anak perempuan yang bersinar dan membawa kebenaran. Kim Kyung Mi: Anak perempuan yang lemah lembut. Kim Mae: Anak perempuan yang berharga dan cantik. Kim Min Cha: Anak perempuan yang penuh dengan suka cita. Kim Min Jee: Anak perempuan yang bersinar dan cantik. Kim Nari: Anak perempuan yang cantik bagaikan bunga lili. Kim Seung So: Anak perempuan yang murah senyum. Kim So Young: Anak perempuan yang cantiknya abadi. Kim Soo Jin: Anak perempuan yang unggul dan berharga. Kim Soo Bok: Anak perempuan yang berbakti. Kim Woo Yong: Anak perempuan yang luar biasa hebat. Jin Ae: kebenaran, harta benda, dan cinta. Jin Kyong: kebenaran, harta benda atau benda berharga, dan bersinar. Jung: sopan dan terhormat. Kim: berkilauan, kebahagiaan. Ki-te: seseorang yang tumbuh. Kwan: anak perempuan yang tangguh namun lemah lembut Kyon: kebahagiaan. Kyung Mi: kehormatan dan kecantikan. Kyung Soon: kehormatan dan kelembutan. Kyung-Hu: gadis kota. Mee: cantik. Mi Cha: anak perempuan yang cantik. Mi Kyong: cantik dan bersinar. Mi Sun: cantik dan kebaikan. Micha: gadis cantik. Mi-Hi: cantik dan penuh suka cita. Min: cerdas, punya pemikiran yang terbuka, orang yang cepat memberikan respons. Min Jee bersinar dan bijak. Min Jung: bersinar dan mulia. Moon: amanah. Mun-Hee terpelajar. Myung Hee: cerah dan menyenangkan. Myung-Ok: mutiara yang bersinar. Nam Kyu: selatan. Nari: bunga lily. Ren: bunga anggrek. Soo Jin: harta karun, keunggulan dan kebenaran. Soo Min: unggul dan pandai. Soo Yun: bunga lotus yang sempurna. Yoon: melodi. Yoona: bunga teratai. Young Mi: kemakmuran, abadi dan indah. I-Juni: penguasa, berbakat, cantik Seo-Jun: “menguntungkan” dan “cantik” Suho: Penjaga Yu-Jun: Persahabatan yang lembut, teman yang pemberani Ye Jun: “berbakat” dan “tampan” dalam bahasa Korea. Ji-Ho: “kebijaksanaan”, “pengetahuan”, atau “keganasan”. Eun-U: raja Si-U Siu: perlindungan ilahi Ha-Jun: Musim Panas Do-Yun: Jalur yang Diizinkan Ha-Joon: “musim panas”, “hebat”, atau “berbakat”. Min-jun : Jika pintar dan berbakat Ha-Joon: Musim Panas yang Hebat Seo Yoon: “pertanda makmur” dan “lembut” Seo Yeon: “pertanda makmur” dan “anggun” dalam bahasa Korea. Ha Eun: “hebat” dan “perak”. Ji-Yoo: “kebijaksanaan” dan “berlimpah”. Ji-woo: “kebijaksanaan” dan “alam semesta.” Ha-rin: “keindahan abadi”. Soo-ah: “perairan yang indah” Ji-ah: “kebijaksanaan halus” dan “tujuan yang indah”. Seo-ah: “menguntungkan” dan “indah.” Ga-Ram: Nama cantik dalam bahasa Korea ini artinya Sungai Ae Cha : putri yang penuh kasih sayang A Yeong : anggun atau indah Aera : cinta Ae Ri : berprestasi Ah In : baik hati Ahnjong : ketenangan Araa : cantik dan baik Areum : cantik, indah Arin : Perak Ah Yeon : cantik dan pintar Bae : inspirasi Bada : Lautan Baram : Angin Bitna atau Binna : bersinar Bom : musim semi Bong Cha : putri yang unggul, gadis yang ceria Bora : ungu, kelincahan Byeol : bintang Boram : berharga Bo Bae : berharga, harta Chin : berharga Chin Sun : kebenaran dan kebaikan Cho : cantik Cho Rong : serba bisa Chan Mi : cahaya yang indah Choon Hee : gadis musim semi Chung Ha : putri bangsawan, gadis yang taat Chun Hei : adil, anggun Chul : ketegasan Chun : musim semi Duri: Dua Dae: kebesaran, terhebat Da Eun: perak, amal, kebaikan, belas kasihan Dong: timur / anak yang lahir dari timur Du: kepala Dal rae: menenangkan dan menidurkan Dambi: hujan Dan Bi: hujan yang indah, menerima hujan Dasom: kata cinta Dae Hwa : mutiara yang berkilau Eun: kebaikan, belas kasihan, amal atau perak, uang. Eun ae: rahmat dan cinta Eun kyung: kebaikan yang penuh hormat Eun seo: amal, pertanda penyayang Eun Sook: kebaikan, belas kasihan, atau amal dengan kebaikan, murni, berbudi luhur. Eun: kebaikan, belas kasihan, amal Eun Young: kebaikan, belas kasihan, amal dan bunga, kelopak, berani. Eun Jeong: baik hati, cantik, anggun Eun Ji: kebaikan, tanah, bumi Eun Ju: perak, mutiara, pilar, negara Ga Eun : baik hati dan cantik Geumseong: venus Geu Roo: pohon Gyeong: pemandangan Gyeong Hui: hormat, kehormatan, keindahan. Gyeong Suk: baik, menawan, berbudi luhur Gyeo Wool: musim salju Gyeong Ja: merayakan, anak Gi: berani, dasar Goo: seseorang yang melengkapi hidupmu Hae: lautan Haeun: musim panas, amal, belas kasihan, kebaikan, agung Ha Neul: langit Hae Won: taman atau kebun yang indah Haneul: surga, langit Hea: berkah Ha Eun: musim panas yang agung Han Na : satu Ha Yun: musim panas dengan langit Ha Yoon: musim panas yang indah In: kebijaksanaan, kemanusaiaan Iseul: embun In Jae : sebuah berkah In Ah : berbakat In Suk : murni In Ha : kebaikan In Ja : anak baik hati Ippeuda : Cantik Ayeong: Halus HyunOk: bijaksana Iseul: EMBUN HyunJae: Bijaksana dan Hormat Hyun Hyeon: Berbudi Luhur Hyo: Berbakti HeiRyung: Anggun Hee Young: Kegembiaan dan kemakmuran. Hea: bersyukur Ah Young : Halus Ahya : bayangan Ailee : cahaya Ailiseu : bunga iris Ala : cantik, baik Ari : cantik Bon Hwa : mulia Bong : burung phoenix Bo a : elegan Bong Soon : ceria dan gigih Byul Bit : cahaya bintang Bona : teman Chung Ae : cinta yang benar Chung Cha : gadis yang benar Chae Won : mengumpulkan atau memetik Chae Yeong : kemuliaan atau kehormatan Chang Mi : Bunga Mawar Chae Ha : musim panas Chae Hyang : harum Chae Hyun : berbudi luhur Chae Ra : terpilih Chae Ryeong : warna lonceng beranekaragam Cho Sarang : cinta pertama Dal Mi : tangguh Do Hwa : kecantikan Doh : ulung Dae Hee : bersinar terang Eun Kyung: rahmat dan kehormatan Eui : kebenaran / ungu Eun Ah : perak Eun Hye : rahmat/berkat Eun Jung : rahmat dan kasih sayang Eun Mi : berkah dan kecantikan Eun Sun : anggun dan baik

Inilah 500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya memberikan banyak pilihan yang indah dan bermakna bagi para orang tua. Dengan inspirasi dari budaya Korea, nama-nama tersebut tidak hanya terdengar unik, tetapi juga sarat makna yang positif.

500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya bisa menjadi panduan sempurna dalam menemukan nama terbaik untuk sang buah hati. Setiap nama yang dipilih membawa harapan dan doa bagi masa depan anak, membuatnya semakin istimewa.

(Kemas Irawan Nurrachman)