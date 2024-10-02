Advertisement
HOME WOMEN LIFE

500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya

Zahra Aqilla Oktviona , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |12:23 WIB
500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya
500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya, (Foto: Freepik)
500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya kini semakin dicari oleh para orang tua yang ingin memberikan nama unik dan indah untuk buah hati mereka. Nama-nama bayi perempuan bernuansa Korea tidak hanya terdengar cantik, tetapi juga memiliki makna mendalam yang bisa menjadi harapan bagi sang anak di masa depan.

500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya ini menyajikan berbagai pilihan nama yang terinspirasi dari budaya Korea. Dengan makna yang positif dan estetika yang modern, nama-nama ini bisa menjadi pilihan tepat bagi orang tua yang ingin memberikan identitas yang spesial bagi putri mereka.

500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya

  1. Ae-Cha: putri yang penuh kasih
  2. Ari: cantik, indah, dan cantik. Sempurna.
  3. Binna: Nama yang terdengar manis ini berarti bersinar,
  4. Bong-Cha: putri unggul.
  5. Bo-Bae: harta berharga.
  6. Boram: berharga atau bermanfaat.
  7. Choon-Hee: Yang ini berarti gadis musim semi.
  8. Da-Eun: amal, kebaikan, atau kasih sayang
  9. Dal-Rae: menenangkan.
  10. Dan-Bi: hujan manis atau hujan yang ditunggu-tunggu,
  11. Eun: kebaikan atau amal.
  12. Ga-Ram: sungai,
  13. Gyeong-Ja: merayakan anak.
  14. Hana: satu atau favoritku.
  15. Haneul: langit surgawi
  16. Hyun-Joo: permata yang berbudi luhur,
  17. Iseul: Yang ini berarti embun.
  18. Jae: bakat, kemampuan, atau kekayaan.
  19. Ji-Hye: cerah atau kebijaksanaan .
  20. Ma-Ri: yang terbaik.
  21. Myeong: terang, cahaya, atau bening
  22. Nabi: kupu-kupu
  23. Nari: Bunga lili
  24. Sun-Young: baik hati
  25. Yeong-Ja: anak pemberani.
  26. Seo-Jun: menguntungkan.
  27. Ha-Joon:musim panas.
  28. Do-Yun: jalan konsensual.
  29. Eun-Woo: penyayang.
  30. Si-Woo: intervensi ilahi.
  31. Ji-Ho: kebijaksanaan.
  32. Ye-Jun: berbakat.
  33. Yu-Jun: teman yang pemberani.
  34. Min-Jun: pintar dan berbakat.
  35. Yeosin: dewi.
  36. Jowangshin: Dewi api dan perapian dalam perdukunan Korea.
  37. Jacheongbi: Dewi cinta, populer di kalangan masyarakat Jeju.
  38. Dalnim: Untuk dewi bulan Korea.
  39. Dal: bulan
  40. Moon: penulis
  41. Yoonah: cahaya Tuhan.
  42. Yoon-Suh: sinar matahari.
  43. Cheon-Sa: malaikat.
  44. Gi: yang pemberani.
  45. Yong-Gamhan: berani.
  46. Aera: cinta.
  47. Da-Hye: cinta yang baik.
  48. Dasom: cinta.
  49. Jang-Mi: mawar.
  50. Mi-Ok: mutiara yang indah.
  51. Bang: ruangan.
  52. Bong-Cha: putri unggul .
  53. Bong Seon: bunga yang tidak sabar.
  54. Chija: pujian.
  55. Dallia: bunga dahlia.
  56. Deji: bunga aster.
  57. Eun-Kyung: penyayang.
  58. Haw: bunga muda.
  59. Hea: rahmat.
  60. Hiah: senang.
  61. Hyun-Kyung: kebajikan saat ini .
  62. Jia: kebaikan.
  63. Jin-Ae: kebenaran dan cinta.
  64. Joon: penguasa yang berbakat dan cantik,
  65. Kyong: cerah dan bersinar.
  66. Molan: peoni.
  67. Myung-Hee: cerah dan menyenangkan.
  68. Sang-Hee: Kesenangan dan kebajikan.
  69. Sun-Hee: kesenangan dan kebaikan.
  70. Ara: menjadi cantik dan baik.
  71. Areum: keindahan.
  72. Cho: indah.
  73. Cho-Hee: cantik dan bahagia.
  74. Hwa-Young: bunga yang indah.
  75. Ju-Won: wanita cantik.
  76. Kyung-Mi: kecantikan yang bersinar.
  77. Mee: indah.
  78. Mi-Cha: putri yang cantik.
  79. Mi-Hi: indah dan menyenangkan.
  80. Mi-Kyong: cantik dan cerah.
  81. Mi-Nyeo: wanita cantik.
  82. Mi-Sun: cantik dan baik.
  83. Mi-Young: kecantikan abadi.
  84. Sena: keindahan dunia.
  85. Yeona: keindahan abadi.
  86. Yoo-Mi: teman yang cantik.
  87. Young-Mi: keindahan abadi yang sejahtera.
  88. Ah-In: kemanusiaan.
  89. Ahnjong: leluhur yang tenang.
  90. Bora: ungu .
  91. Chul: tegas.
  92. Eun: perak.
  93. Hae: lautan .
  94. Heejin: berharga.
  95. Ho-Yeon: layak dan berbudi luhur.
  96. Hyo-Sonn: lembut.
  97. Hyun-Ki: kebijaksanaan.
  98. Kim: logam.
  99. Kyung-Hu: menghormati Tuhan.
  100. Kyung-Soon: terhormat dan lembut.
  101. Min: cepat
  102. Min-Jeong : batu giok, rapi, rapi
  103. Min-ji: pandai
  104. Mi-suk: baik dan menawan
  105. Myong; terang, jernih
  106. Myeong-suk: ringan
  107. Nabi: kupu-kupu
  108. Na-moo: pohon
  109. Na-ra: negara, Kerajaan, bangsa
  110. Na-rae: sayap
  111. Nari: bunga bakung
  112. Raon : gembira
  113. Sang: nama keluarga
  114. Soe-hyun: keberuntungan
  115. Seong: sukses
  116. Soeng min : lengkap, tajam
  117. Seo yeon: keberuntungan
  118. Seo yun: lembut dan halus
  119. Seul gi: permata biru
  120. Seung: kemenangan
  121. Seung-wan: warisan kesukesan
  122. Sook-ja: murni
  123. Su-bin: luar biasa
  124. Su-jin: cantik, luar biasa
  125. Sun-Young: yang berbaik hati
  126. Ye-eun: ketenaran atau amal
  127. Yeo-jong: perjalanan
  128. Yoeong: bayangan
  129. Yeong-ja: bunga dan berkembang
  130. Ye-rim: kemampuan seni
  131. Yoo-jung: ramah dan modern
  132. Yong; naga
  133. Young-hee: bunga, kelopak
  134. Young sook: baik dan menawan
  135. Chin-Sun: orang yang mencari kebeneran
  136. Gyeong-Hui :Hormat, kehormatan / keindahan
  137. Ho-Sook Danau yang jernih
  138. Hyun-Ae: Seorang wanita yang penuh kasih dan jernih
  139. Jin Kyong: Kebenaran, harta karun / kecerahan
  140. Mun-Hee: Berpendidikan tinggi dan melek huruf
  141. Sook: memiliki sifat murni
  142. Su-Jin:Umur panjang, umur / berharga, langka
  143. Sun Jung: Kebaikan/mulia
  144. Yon: bunga lotus
  145. Chun Hei: Keadilan / rahmat
  146. Eun: Kebaikan, belas kasihan, amal
  147. Hei Ryung: Keanggunan / kecerahan
  148. Hai-Ran: Rahmat / Anggrek
  149. Hyo-Son: Seseorang yang berbakti dan lembut
  150. Hyun-Ok: Mutiara yang bijaksana dan indah
  151. Mi-Kyong: Kecantikan / kecerahan
  152. Soo Yun Bunga teratai yang sempurna
  153. Suk-Ja: Baik, murni, berbudi luhur / anak kecil
  154. Young Mi: Kemakmuran, abadi/indah
  155. Ae-Ri: beruntung, berprestasi.
  156. Ah-In: mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi.
  157. Ahnjong : ketenangan.
  158. Ara: cantik dan baik hati.
  159. Areum cantik.
  160. A-Yeong: anggun, indah, halus.
  161. Bada: lautan, samudra.
  162. Bitna: bersinar.
  163. Bom: musim semi.
  164. Chin-Sun: seseorang yang selalu jujur dan menebarkan kebaikan.
  165. Ch : cantik.
  166. Choon-Hee :anak perempuan yang lahir di musim semi.
  167. Chul; ketegasan.
  168. Chun Cha: puteri bangsawan.
  169. Chun Hei: anggun dan adil.
  170. Chun-Ae: cinta yang benar atau sesungguhnya.
  171. Chung-Cha: gadis yang suci.
  172. Dae:yang terhebat.
  173. Doh: ulung.
  174. Eui: kebenaran, warna ungu.
  175. Eun :perak.
  176. Eun: Ae kasih sayang dengan cinta yang besar.
  177. Eun-jung: rahmat dan kasih sayang.
  178. Eun-Kyung: permata yang anggun.
  179. Goo; seseorang yang melengkapi hidupmu.
  180. Gyeong: yang dihormati.
  181. Hae: anak perempuan yang seperti laut atau samudera.
  182. Hae-Won: kebun yang indah.
  183. Hana: favorit.
  184. Ha-Neu:l langit.
  185. Hea: gadis yang anggun.
  186. Hee-Young; sukacita dan kemakmuran.
  187. Hei Ryung: rahmat dan kecerahan.
  188. Hei-Ran: bunga anggrek yang indah.
  189. Ho-Sook: danau yang jernih.
  190. Hwa-Young: bunga yang cantik.
  191. Hyang: cantik.
  192. Hye: anggun.
  193. Hyun: cerah dan cerdas.
  194. Hyun-Aw: perempuan yang selalu menyayangi.
  195. Hyun-Jae: bijaksana dan penuh respek.
  196. Hyun-Ok: mutiara yang indah atau cantik.
  197. Iseul: embun.
  198. Jae: rasa hormat.
  199. Jae-Hwa: rasa hormat dan cantik.
  200. Jee: bijaksana.
  201. Ja: anak.
  202. Ji-Ha: sukses.
  203. Ji-Yeong: kebijaksanaan.
  204. Myung: cemerlang.
  205. Nam: selatan.
  206. Paenji: banci.
  207. Ryung: kecerahan.
  208. Sae-Byeok: sungai fajar
  209. Sam: tiga.
  210. Seo-Hyun: menguntungkan.
  211. Sook: murni .
  212. Soomin: luar biasa dan pintar.
  213. Soon-Bok: lembut dan diberkati.
  214. Soo-Gook: hydrangea.
  215. Soo-Yun: ambisius dan cerdas.
  216. Sun-Hi: kebaikan dan kegembiraan.
  217. Suseonhwa: bunga bakung.
  218. Yeo: ringan.
  219. Yon: bunga teratai.
  220. Young-Hee: kesenangan dan kemakmuran.
  221. Ahn: damai .
  222. Hana: satu.
  223. Juni: berbakat.
  224. Mina: indah.
  225. Minji: cerdas.
  226. Nara: negara.
  227. Nuri: dunia.
  228. Sarang: cinta.
  229. Sora: cangkang keong.
  230. Sujin: umur panjang .
  231. Tae-Lee: hebat dan berbeda.
  232. Taemi: besar dan cantik.
  233. Taerin: unicorn yang hebat.
  234. Taeyeon: cantik dan hebat.
  235. Tori: kacang ek.
  236. Yeji: kebijaksanaan.
  237. Yumi: kecantikan yang lembut.
  238. Balam; angin
  239. Binna: bersinar
  240. Bora: ungu
  241. Boram: berharga
  242. Chae won : permulaan waran
  243. Chae-yong: kemuliaan dan kehormatan
  244. Daeun: kebaikan, belas kasih
  245. Dal Rae: menenangkan
  246. Dambi: hujan
  247. Dan -bi: selamat datang
  248. Da-som: cinta
  249. Duri: dua
  250. Eun: kebaikan
  251. Eun-jong: kebaikan yang dipadukan dengan kecantikan
  252. Eun-Ji: amal dan kebijaksanaan
  253. Eun-ju: rahmat
  254. Eun-jung: kemewahan
  255. Eun-kyung: kehormatan
  256. Eun-song: kebaikan
  257. Eun-yong: kelopak bunga
  258. Ga-ram: sungai
  259. Geumsong: venus
  260. Geu-roo: pohon
  261. Gyeong: pemandangan
  262. Gyeong-hui: keindahan
  263. Gyeong-Ja: merayakan
  264. Gyeong suk: murni
  265. Gyeo-wool: musim dingin
  266. Ha-eun: agung
  267. Hana: satu
  268. Haneul: surgawi
  269. Haewon: Anggun dan indah
  270. Ha-yun: musim panas yang dipadukan dengan langit
  271. Hwan: bersinar, cemerlang
  272. Hyejin: cerdas
  273. Hyun: misterius
  274. Hyun-joo: Mutiara
  275. Hyung-jung: berbudi luhur
  276. Iseul: embun
  277. Jae: bakat
  278. Ja-yong: kemakmuran
  279. Jeong: berbudi luhur
  280. Jeong-hui: keadilan
  281. Jeong-suk: setia, suci
  282. Ji: kecerdasan
  283. Ji-eun: cabang kebijaksanaan
  284. Ji-hu: ambisi
  285. Ji-hye; kebijaksanaan
  286. Ji min: pintar
  287. Ji-soo: mewah-indah
  288. Ji-u: ambisi
  289. Ji-won: kebijaksanaan
  290. Ji-yoon: ambisi
  291. Ji-yong: pengetahuan
  292. Joo-hyun: nama asli irene red velvet
  293. Joo wong: wanita cantik
  294. Jun: berbakat
  295. Jung-eun : perak
  296. Jung-hwa: mekar, kembang api
  297. Jung-hyun: penyayang
  298. Kkot-bi: hujan bunga
  299. Ma-ri: terbaik
  300. Mi-gyong: kota yang indah
  301. Kim Aera: Anak perempuan yang beruntung dan berprestasi.
  302. Kim Areum: Anak perempuan yang cantik dan memiliki paras yang indah.
  303. Kim Bada: Anak perempuan yang hatinya seluas samudera.
  304. Kim Bina: Anak perempuan yang cantik dan hatinya bersinar.
  305. Kim Byeol: Anak perempuan bersinar seperti bintang.
  306. Kim Dae: Anak perempuan yang hebat dan membanggakan.
  307. Kim Euna: Anak perempuan yang memiliki kasih sayang.
  308. Kim Eunjung: Anak perempuan yang penuh cinta dan kasih.
  309. Kim Gyeong: Anak perempuan yang cantik dan terhormat.
  310. Kim Hana: Anak perempuan pertama dan berharga.
  311. Kim Hea: Anak perempuan yang cantik dan selalu berbahagia.
  312. Kim Hoo Sok: Anak perempuan yang jernih seperti danau.
  313. Kim Hyunah: Anak perempuan yang cantik dan anggun.
  314. Kim Jae In: Anak perempuan yang berharga dan terhormat.
  315. Kim Jin Kyung: Anak perempuan yang bersinar dan membawa kebenaran.
  316. Kim Kyung Mi: Anak perempuan yang lemah lembut.
  317. Kim Mae: Anak perempuan yang berharga dan cantik.
  318. Kim Min Cha: Anak perempuan yang penuh dengan suka cita.
  319. Kim Min Jee: Anak perempuan yang bersinar dan cantik.
  320. Kim Nari: Anak perempuan yang cantik bagaikan bunga lili.
  321. Kim Seung So: Anak perempuan yang murah senyum.
  322. Kim So Young: Anak perempuan yang cantiknya abadi.
  323. Kim Soo Jin: Anak perempuan yang unggul dan berharga.
  324. Kim Soo Bok: Anak perempuan yang berbakti.
  325. Kim Woo Yong: Anak perempuan yang luar biasa hebat.
  326. Jin Ae: kebenaran, harta benda, dan cinta.
  327. Jin Kyong: kebenaran, harta benda atau benda berharga, dan bersinar.
  328. Jung: sopan dan terhormat.
  329. Kim: berkilauan, kebahagiaan.
  330. Ki-te: seseorang yang tumbuh.
  331. Kwan: anak perempuan yang tangguh namun lemah lembut
  332. Kyon: kebahagiaan.
  333. Kyung Mi: kehormatan dan kecantikan.
  334. Kyung Soon: kehormatan dan kelembutan.
  335. Kyung-Hu: gadis kota.
  336. Mee: cantik.
  337. Mi Cha: anak perempuan yang cantik.
  338. Mi Kyong: cantik dan bersinar.
  339. Mi Sun: cantik dan kebaikan.
  340. Micha: gadis cantik.
  341. Mi-Hi: cantik dan penuh suka cita.
  342. Min: cerdas, punya pemikiran yang terbuka, orang yang cepat memberikan respons.
  343. Min Jee bersinar dan bijak.
  344. Min Jung: bersinar dan mulia.
  345. Moon: amanah.
  346. Mun-Hee terpelajar.
  347. Myung Hee: cerah dan menyenangkan.
  348. Myung-Ok: mutiara yang bersinar.
  349. Nam Kyu: selatan.
  350. Nari: bunga lily.
  351. Ren: bunga anggrek.
  352. Soo Jin: harta karun, keunggulan dan kebenaran.
  353. Soo Min: unggul dan pandai.
  354. Soo Yun: bunga lotus yang sempurna.
  355. Yoon: melodi.
  356. Yoona: bunga teratai.
  357. Young Mi: kemakmuran, abadi dan indah.
  358. I-Juni: penguasa, berbakat, cantik
  359. Seo-Jun: “menguntungkan” dan “cantik”
  360. Suho: Penjaga
  361. Yu-Jun: Persahabatan yang lembut, teman yang pemberani
  362. Ye Jun: “berbakat” dan “tampan” dalam bahasa Korea.
  363. Ji-Ho: “kebijaksanaan”, “pengetahuan”, atau “keganasan”.
  364. Eun-U: raja
  365. Si-U Siu: perlindungan ilahi
  366. Ha-Jun: Musim Panas
  367. Do-Yun: Jalur yang Diizinkan
  368. Ha-Joon: “musim panas”, “hebat”, atau “berbakat”.
  369. Min-jun : Jika pintar dan berbakat
  370. Ha-Joon: Musim Panas yang Hebat
  371. Seo Yoon: “pertanda makmur” dan “lembut”
  372. Seo Yeon: “pertanda makmur” dan “anggun” dalam bahasa Korea.
  373. Ha Eun: “hebat” dan “perak”.
  374. Ji-Yoo: “kebijaksanaan” dan “berlimpah”.
  375. Ji-woo: “kebijaksanaan” dan “alam semesta.”
  376. Ha-rin: “keindahan abadi”.
  377. Soo-ah: “perairan yang indah”
  378. Ji-ah: “kebijaksanaan halus” dan “tujuan yang indah”.
  379. Seo-ah: “menguntungkan” dan “indah.”
  380. Ga-Ram: Nama cantik dalam bahasa Korea ini artinya Sungai
  381. Ae Cha : putri yang penuh kasih sayang
  382. A Yeong : anggun atau indah
  383. Aera : cinta
  384. Ae Ri : berprestasi
  385. Ah In : baik hati
  386. Ahnjong : ketenangan
  387. Araa : cantik dan baik
  388. Areum : cantik, indah
  389. Arin : Perak
  390. Ah Yeon : cantik dan pintar
  391. Bae : inspirasi
  392. Bada : Lautan
  393. Baram : Angin
  394. Bitna atau Binna : bersinar
  395. Bom : musim semi
  396. Bong Cha : putri yang unggul, gadis yang ceria
  397. Bora : ungu, kelincahan
  398. Byeol : bintang
  399. Boram : berharga
  400. Bo Bae : berharga, harta
  401. Chin : berharga
  402. Chin Sun : kebenaran dan kebaikan
  403. Cho : cantik
  404. Cho Rong : serba bisa
  405. Chan Mi : cahaya yang indah
  406. Choon Hee : gadis musim semi
  407. Chung Ha : putri bangsawan, gadis yang taat
  408. Chun Hei : adil, anggun
  409. Chul : ketegasan
  410. Chun : musim semi
  411. Duri: Dua
  412. Dae: kebesaran, terhebat
  413. Da Eun: perak, amal, kebaikan, belas kasihan
  414. Dong: timur / anak yang lahir dari timur
  415. Du: kepala
  416. Dal rae: menenangkan dan menidurkan
  417. Dambi: hujan
  418. Dan Bi: hujan yang indah, menerima hujan
  419. Dasom: kata cinta
  420. Dae Hwa : mutiara yang berkilau
  421. Eun: kebaikan, belas kasihan, amal atau perak, uang.
  422. Eun ae: rahmat dan cinta
  423. Eun kyung: kebaikan yang penuh hormat
  424. Eun seo: amal, pertanda penyayang
  425. Eun Sook: kebaikan, belas kasihan, atau amal dengan kebaikan, murni, berbudi luhur.
  426. Eun: kebaikan, belas kasihan, amal
  427. Eun Young: kebaikan, belas kasihan, amal dan bunga, kelopak, berani.
  428. Eun Jeong: baik hati, cantik, anggun
  429. Eun Ji: kebaikan, tanah, bumi
  430. Eun Ju: perak, mutiara, pilar, negara
  431. Ga Eun : baik hati dan cantik
  432. Geumseong: venus
  433. Geu Roo: pohon
  434. Gyeong: pemandangan
  435. Gyeong Hui: hormat, kehormatan, keindahan.
  436. Gyeong Suk: baik, menawan, berbudi luhur
  437. Gyeo Wool: musim salju
  438. Gyeong Ja: merayakan, anak
  439. Gi: berani, dasar
  440. Goo: seseorang yang melengkapi hidupmu
  441. Hae: lautan
  442. Haeun: musim panas, amal, belas kasihan, kebaikan, agung
  443. Ha Neul: langit
  444. Hae Won: taman atau kebun yang indah
  445. Haneul: surga, langit
  446. Hea: berkah
  447. Ha Eun: musim panas yang agung
  448. Han Na : satu
  449. Ha Yun: musim panas dengan langit
  450. Ha Yoon: musim panas yang indah
  451. In: kebijaksanaan, kemanusaiaan
  452. Iseul: embun
  453. In Jae : sebuah berkah
  454. In Ah : berbakat In Suk : murni
  455. In Ha : kebaikan
  456. In Ja : anak baik hati
  457. Ippeuda : Cantik
  458. Ayeong: Halus
  459. HyunOk: bijaksana
  460. Iseul: EMBUN
  461. HyunJae: Bijaksana dan Hormat
  462. Hyun Hyeon: Berbudi Luhur
  463. Hyo: Berbakti
  464. HeiRyung: Anggun
  465. Hee Young: Kegembiaan dan kemakmuran.
  466. Hea: bersyukur
  467. Ah Young : Halus
  468. Ahya : bayangan
  469. Ailee : cahaya
  470. Ailiseu : bunga iris
  471. Ala : cantik, baik
  472. Ari : cantik
  473. Bon Hwa : mulia
  474. Bong : burung phoenix
  475. Bo a : elegan
  476. Bong Soon : ceria dan gigih
  477. Byul Bit : cahaya bintang
  478. Bona : teman
  479. Chung Ae : cinta yang benar
  480. Chung Cha : gadis yang benar
  481. Chae Won : mengumpulkan atau memetik
  482. Chae Yeong : kemuliaan atau kehormatan
  483. Chang Mi : Bunga Mawar
  484. Chae Ha : musim panas
  485. Chae Hyang : harum
  486. Chae Hyun : berbudi luhur
  487. Chae Ra : terpilih
  488. Chae Ryeong : warna lonceng beranekaragam
  489. Cho Sarang : cinta pertama
  490. Dal Mi : tangguh
  491. Do Hwa : kecantikan
  492. Doh : ulung
  493. Dae Hee : bersinar terang
  494. Eun Kyung: rahmat dan kehormatan
  495. Eui : kebenaran / ungu
  496. Eun Ah : perak
  497. Eun Hye : rahmat/berkat
  498. Eun Jung : rahmat dan kasih sayang
  499. Eun Mi : berkah dan kecantikan
  500. Eun Sun : anggun dan baik

Inilah 500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya memberikan banyak pilihan yang indah dan bermakna bagi para orang tua. Dengan inspirasi dari budaya Korea, nama-nama tersebut tidak hanya terdengar unik, tetapi juga sarat makna yang positif.

500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya bisa menjadi panduan sempurna dalam menemukan nama terbaik untuk sang buah hati. Setiap nama yang dipilih membawa harapan dan doa bagi masa depan anak, membuatnya semakin istimewa.

(Kemas Irawan Nurrachman)

      
