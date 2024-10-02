500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya kini semakin dicari oleh para orang tua yang ingin memberikan nama unik dan indah untuk buah hati mereka. Nama-nama bayi perempuan bernuansa Korea tidak hanya terdengar cantik, tetapi juga memiliki makna mendalam yang bisa menjadi harapan bagi sang anak di masa depan.
500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya ini menyajikan berbagai pilihan nama yang terinspirasi dari budaya Korea. Dengan makna yang positif dan estetika yang modern, nama-nama ini bisa menjadi pilihan tepat bagi orang tua yang ingin memberikan identitas yang spesial bagi putri mereka.
500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya
Ae-Cha: putri yang penuh kasih
Ari: cantik, indah, dan cantik. Sempurna.
Binna: Nama yang terdengar manis ini berarti bersinar,
Bong-Cha: putri unggul.
Bo-Bae: harta berharga.
Boram: berharga atau bermanfaat.
Choon-Hee: Yang ini berarti gadis musim semi.
Da-Eun: amal, kebaikan, atau kasih sayang
Dal-Rae: menenangkan.
Dan-Bi: hujan manis atau hujan yang ditunggu-tunggu,
Eun: kebaikan atau amal.
Ga-Ram: sungai,
Gyeong-Ja: merayakan anak.
Hana: satu atau favoritku.
Haneul: langit surgawi
Hyun-Joo: permata yang berbudi luhur,
Iseul: Yang ini berarti embun.
Jae: bakat, kemampuan, atau kekayaan.
Ji-Hye: cerah atau kebijaksanaan .
Ma-Ri: yang terbaik.
Myeong: terang, cahaya, atau bening
Nabi: kupu-kupu
Nari: Bunga lili
Sun-Young: baik hati
Yeong-Ja: anak pemberani.
Seo-Jun: menguntungkan.
Ha-Joon:musim panas.
Do-Yun: jalan konsensual.
Eun-Woo: penyayang.
Si-Woo: intervensi ilahi.
Ji-Ho: kebijaksanaan.
Ye-Jun: berbakat.
Yu-Jun: teman yang pemberani.
Min-Jun: pintar dan berbakat.
Yeosin: dewi.
Jowangshin: Dewi api dan perapian dalam perdukunan Korea.
Jacheongbi: Dewi cinta, populer di kalangan masyarakat Jeju.
Dalnim: Untuk dewi bulan Korea.
Dal: bulan
Moon: penulis
Yoonah: cahaya Tuhan.
Yoon-Suh: sinar matahari.
Cheon-Sa: malaikat.
Gi: yang pemberani.
Yong-Gamhan: berani.
Aera: cinta.
Da-Hye: cinta yang baik.
Dasom: cinta.
Jang-Mi: mawar.
Mi-Ok: mutiara yang indah.
Bang: ruangan.
Bong Seon: bunga yang tidak sabar.
Chija: pujian.
Dallia: bunga dahlia.
Deji: bunga aster.
Eun-Kyung: penyayang.
Haw: bunga muda.
Hea: rahmat.
Hiah: senang.
Hyun-Kyung: kebajikan saat ini .
Jia: kebaikan.
Jin-Ae: kebenaran dan cinta.
Joon: penguasa yang berbakat dan cantik,
Kyong: cerah dan bersinar.
Molan: peoni.
Myung-Hee: cerah dan menyenangkan.
Sang-Hee: Kesenangan dan kebajikan.
Sun-Hee: kesenangan dan kebaikan.
Ara: menjadi cantik dan baik.
Areum: keindahan.
Cho: indah.
Cho-Hee: cantik dan bahagia.
Hwa-Young: bunga yang indah.
Ju-Won: wanita cantik.
Kyung-Mi: kecantikan yang bersinar.
Mee: indah.
Mi-Cha: putri yang cantik.
Mi-Hi: indah dan menyenangkan.
Mi-Kyong: cantik dan cerah.
Mi-Nyeo: wanita cantik.
Mi-Sun: cantik dan baik.
Mi-Young: kecantikan abadi.
Sena: keindahan dunia.
Yeona: keindahan abadi.
Yoo-Mi: teman yang cantik.
Young-Mi: keindahan abadi yang sejahtera.
Ah-In: kemanusiaan.
Ahnjong: leluhur yang tenang.
Bora: ungu .
Chul: tegas.
Eun: perak.
Hae: lautan .
Heejin: berharga.
Ho-Yeon: layak dan berbudi luhur.
Hyo-Sonn: lembut.
Hyun-Ki: kebijaksanaan.
Kim: logam.
Kyung-Hu: menghormati Tuhan.
Kyung-Soon: terhormat dan lembut.
Min: cepat
Min-Jeong : batu giok, rapi, rapi
Min-ji: pandai
Mi-suk: baik dan menawan
Myong; terang, jernih
Myeong-suk: ringan
Na-moo: pohon
Na-ra: negara, Kerajaan, bangsa
Na-rae: sayap
Nari: bunga bakung
Raon : gembira
Sang: nama keluarga
Soe-hyun: keberuntungan
Seong: sukses
Soeng min : lengkap, tajam
Seo yeon: keberuntungan
Seo yun: lembut dan halus
Seul gi: permata biru
Seung: kemenangan
Seung-wan: warisan kesukesan
Sook-ja: murni
Su-bin: luar biasa
Su-jin: cantik, luar biasa
Sun-Young: yang berbaik hati
Ye-eun: ketenaran atau amal
Yeo-jong: perjalanan
Yoeong: bayangan
Yeong-ja: bunga dan berkembang
Ye-rim: kemampuan seni
Yoo-jung: ramah dan modern
Yong; naga
Young-hee: bunga, kelopak
Young sook: baik dan menawan
Chin-Sun: orang yang mencari kebeneran
Gyeong-Hui :Hormat, kehormatan / keindahan
Ho-Sook Danau yang jernih
Hyun-Ae: Seorang wanita yang penuh kasih dan jernih
Jin Kyong: Kebenaran, harta karun / kecerahan
Mun-Hee: Berpendidikan tinggi dan melek huruf
Sook: memiliki sifat murni
Su-Jin:Umur panjang, umur / berharga, langka
Sun Jung: Kebaikan/mulia
Yon: bunga lotus
Chun Hei: Keadilan / rahmat
Eun: Kebaikan, belas kasihan, amal
Hei Ryung: Keanggunan / kecerahan
Hai-Ran: Rahmat / Anggrek
Hyo-Son: Seseorang yang berbakti dan lembut
Hyun-Ok: Mutiara yang bijaksana dan indah
Mi-Kyong: Kecantikan / kecerahan
Soo Yun Bunga teratai yang sempurna
Suk-Ja: Baik, murni, berbudi luhur / anak kecil
Young Mi: Kemakmuran, abadi/indah
Ae-Ri: beruntung, berprestasi.
Ah-In: mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi.
Ahnjong : ketenangan.
Ara: cantik dan baik hati.
Areum cantik.
A-Yeong: anggun, indah, halus.
Bada: lautan, samudra.
Bitna: bersinar.
Bom: musim semi.
Chin-Sun: seseorang yang selalu jujur dan menebarkan kebaikan.
Ch : cantik.
Choon-Hee :anak perempuan yang lahir di musim semi.
Chul; ketegasan.
Chun Cha: puteri bangsawan.
Chun Hei: anggun dan adil.
Chun-Ae: cinta yang benar atau sesungguhnya.
Chung-Cha: gadis yang suci.
Dae:yang terhebat.
Doh: ulung.
Eui: kebenaran, warna ungu.
Eun :perak.
Eun: Ae kasih sayang dengan cinta yang besar.
Eun-jung: rahmat dan kasih sayang.
Eun-Kyung: permata yang anggun.
Goo; seseorang yang melengkapi hidupmu.
Gyeong: yang dihormati.
Hae: anak perempuan yang seperti laut atau samudera.
Hae-Won: kebun yang indah.
Hana: favorit.
Ha-Neu:l langit.
Hea: gadis yang anggun.
Hee-Young; sukacita dan kemakmuran.
Hei Ryung: rahmat dan kecerahan.
Hei-Ran: bunga anggrek yang indah.
Ho-Sook: danau yang jernih.
Hwa-Young: bunga yang cantik.
Hyang: cantik.
Hye: anggun.
Hyun: cerah dan cerdas.
Hyun-Aw: perempuan yang selalu menyayangi.
Hyun-Jae: bijaksana dan penuh respek.
Hyun-Ok: mutiara yang indah atau cantik.
Iseul: embun.
Jae: rasa hormat.
Jae-Hwa: rasa hormat dan cantik.
Jee: bijaksana.
Ja: anak.
Ji-Ha: sukses.
Ji-Yeong: kebijaksanaan.
Myung: cemerlang.
Nam: selatan.
Paenji: banci.
Ryung: kecerahan.
Sae-Byeok: sungai fajar
Sam: tiga.
Seo-Hyun: menguntungkan.
Sook: murni .
Soomin: luar biasa dan pintar.
Soon-Bok: lembut dan diberkati.
Soo-Gook: hydrangea.
Soo-Yun: ambisius dan cerdas.
Sun-Hi: kebaikan dan kegembiraan.
Suseonhwa: bunga bakung.
Yeo: ringan.
Yon: bunga teratai.
Young-Hee: kesenangan dan kemakmuran.
Ahn: damai .
Hana: satu.
Juni: berbakat.
Mina: indah.
Minji: cerdas.
Nara: negara.
Nuri: dunia.
Sarang: cinta.
Sora: cangkang keong.
Sujin: umur panjang .
Tae-Lee: hebat dan berbeda.
Taemi: besar dan cantik.
Taerin: unicorn yang hebat.
Taeyeon: cantik dan hebat.
Tori: kacang ek.
Yeji: kebijaksanaan.
Yumi: kecantikan yang lembut.
Balam; angin
Binna: bersinar
Bora: ungu
Boram: berharga
Chae won : permulaan waran
Chae-yong: kemuliaan dan kehormatan
Daeun: kebaikan, belas kasih
Dal Rae: menenangkan
Dambi: hujan
Dan -bi: selamat datang
Da-som: cinta
Duri: dua
Eun: kebaikan
Eun-jong: kebaikan yang dipadukan dengan kecantikan
Eun-Ji: amal dan kebijaksanaan
Eun-ju: rahmat
Eun-jung: kemewahan
Eun-kyung: kehormatan
Eun-song: kebaikan
Eun-yong: kelopak bunga
Ga-ram: sungai
Geumsong: venus
Geu-roo: pohon
Gyeong: pemandangan
Gyeong-hui: keindahan
Gyeong-Ja: merayakan
Gyeong suk: murni
Gyeo-wool: musim dingin
Ha-eun: agung
Hana: satu
Haneul: surgawi
Haewon: Anggun dan indah
Ha-yun: musim panas yang dipadukan dengan langit
Hwan: bersinar, cemerlang
Hyejin: cerdas
Hyun: misterius
Hyun-joo: Mutiara
Hyung-jung: berbudi luhur
Iseul: embun
Jae: bakat
Ja-yong: kemakmuran
Jeong: berbudi luhur
Jeong-hui: keadilan
Jeong-suk: setia, suci
Ji: kecerdasan
Ji-eun: cabang kebijaksanaan
Ji-hu: ambisi
Ji-hye; kebijaksanaan
Ji min: pintar
Ji-soo: mewah-indah
Ji-u: ambisi
Ji-won: kebijaksanaan
Ji-yoon: ambisi
Ji-yong: pengetahuan
Joo-hyun: nama asli irene red velvet
Joo wong: wanita cantik
Jun: berbakat
Jung-eun : perak
Jung-hwa: mekar, kembang api
Jung-hyun: penyayang
Kkot-bi: hujan bunga
Ma-ri: terbaik
Mi-gyong: kota yang indah
Kim Aera: Anak perempuan yang beruntung dan berprestasi.
Kim Areum: Anak perempuan yang cantik dan memiliki paras yang indah.
Kim Bada: Anak perempuan yang hatinya seluas samudera.
Kim Bina: Anak perempuan yang cantik dan hatinya bersinar.
Kim Byeol: Anak perempuan bersinar seperti bintang.
Kim Dae: Anak perempuan yang hebat dan membanggakan.
Kim Euna: Anak perempuan yang memiliki kasih sayang.
Kim Eunjung: Anak perempuan yang penuh cinta dan kasih.
Kim Gyeong: Anak perempuan yang cantik dan terhormat.
Kim Hana: Anak perempuan pertama dan berharga.
Kim Hea: Anak perempuan yang cantik dan selalu berbahagia.
Kim Hoo Sok: Anak perempuan yang jernih seperti danau.
Kim Hyunah: Anak perempuan yang cantik dan anggun.
Kim Jae In: Anak perempuan yang berharga dan terhormat.
Kim Jin Kyung: Anak perempuan yang bersinar dan membawa kebenaran.
Kim Kyung Mi: Anak perempuan yang lemah lembut.
Kim Mae: Anak perempuan yang berharga dan cantik.
Kim Min Cha: Anak perempuan yang penuh dengan suka cita.
Kim Min Jee: Anak perempuan yang bersinar dan cantik.
Kim Nari: Anak perempuan yang cantik bagaikan bunga lili.
Kim Seung So: Anak perempuan yang murah senyum.
Kim So Young: Anak perempuan yang cantiknya abadi.
Kim Soo Jin: Anak perempuan yang unggul dan berharga.
Kim Soo Bok: Anak perempuan yang berbakti.
Kim Woo Yong: Anak perempuan yang luar biasa hebat.
Jin Ae: kebenaran, harta benda, dan cinta.
Jin Kyong: kebenaran, harta benda atau benda berharga, dan bersinar.
Jung: sopan dan terhormat.
Kim: berkilauan, kebahagiaan.
Ki-te: seseorang yang tumbuh.
Kwan: anak perempuan yang tangguh namun lemah lembut
Kyon: kebahagiaan.
Kyung Mi: kehormatan dan kecantikan.
Kyung Soon: kehormatan dan kelembutan.
Kyung-Hu: gadis kota.
Mee: cantik.
Mi Cha: anak perempuan yang cantik.
Mi Kyong: cantik dan bersinar.
Mi Sun: cantik dan kebaikan.
Micha: gadis cantik.
Mi-Hi: cantik dan penuh suka cita.
Min: cerdas, punya pemikiran yang terbuka, orang yang cepat memberikan respons.
Min Jee bersinar dan bijak.
Min Jung: bersinar dan mulia.
Moon: amanah.
Mun-Hee terpelajar.
Myung Hee: cerah dan menyenangkan.
Myung-Ok: mutiara yang bersinar.
Nam Kyu: selatan.
Nari: bunga lily.
Ren: bunga anggrek.
Soo Jin: harta karun, keunggulan dan kebenaran.
Soo Min: unggul dan pandai.
Soo Yun: bunga lotus yang sempurna.
Yoon: melodi.
Yoona: bunga teratai.
Young Mi: kemakmuran, abadi dan indah.
I-Juni: penguasa, berbakat, cantik
Seo-Jun: “menguntungkan” dan “cantik”
Suho: Penjaga
Yu-Jun: Persahabatan yang lembut, teman yang pemberani
Ye Jun: “berbakat” dan “tampan” dalam bahasa Korea.
Ji-Ho: “kebijaksanaan”, “pengetahuan”, atau “keganasan”.
Eun-U: raja
Si-U Siu: perlindungan ilahi
Ha-Jun: Musim Panas
Do-Yun: Jalur yang Diizinkan
Ha-Joon: “musim panas”, “hebat”, atau “berbakat”.
Min-jun : Jika pintar dan berbakat
Ha-Joon: Musim Panas yang Hebat
Seo Yoon: “pertanda makmur” dan “lembut”
Seo Yeon: “pertanda makmur” dan “anggun” dalam bahasa Korea.
Ha Eun: “hebat” dan “perak”.
Ji-Yoo: “kebijaksanaan” dan “berlimpah”.
Ji-woo: “kebijaksanaan” dan “alam semesta.”
Ha-rin: “keindahan abadi”.
Soo-ah: “perairan yang indah”
Ji-ah: “kebijaksanaan halus” dan “tujuan yang indah”.
Seo-ah: “menguntungkan” dan “indah.”
Ga-Ram: Nama cantik dalam bahasa Korea ini artinya Sungai
Ae Cha : putri yang penuh kasih sayang
A Yeong : anggun atau indah
Aera : cinta
Ae Ri : berprestasi
Ah In : baik hati
Ahnjong : ketenangan
Araa : cantik dan baik
Areum : cantik, indah
Arin : Perak
Ah Yeon : cantik dan pintar
Bae : inspirasi
Bada : Lautan
Baram : Angin
Bitna atau Binna : bersinar
Bom : musim semi
Bong Cha : putri yang unggul, gadis yang ceria
Bora : ungu, kelincahan
Byeol : bintang
Boram : berharga
Bo Bae : berharga, harta
Chin : berharga
Chin Sun : kebenaran dan kebaikan
Cho : cantik
Cho Rong : serba bisa
Chan Mi : cahaya yang indah
Choon Hee : gadis musim semi
Chung Ha : putri bangsawan, gadis yang taat
Chun Hei : adil, anggun
Chul : ketegasan
Chun : musim semi
Duri: Dua
Dae: kebesaran, terhebat
Da Eun: perak, amal, kebaikan, belas kasihan
Dong: timur / anak yang lahir dari timur
Du: kepala
Dal rae: menenangkan dan menidurkan
Dambi: hujan
Dan Bi: hujan yang indah, menerima hujan
Dasom: kata cinta
Dae Hwa : mutiara yang berkilau
Eun: kebaikan, belas kasihan, amal atau perak, uang.
Eun ae: rahmat dan cinta
Eun kyung: kebaikan yang penuh hormat
Eun seo: amal, pertanda penyayang
Eun Sook: kebaikan, belas kasihan, atau amal dengan kebaikan, murni, berbudi luhur.
Eun: kebaikan, belas kasihan, amal
Eun Young: kebaikan, belas kasihan, amal dan bunga, kelopak, berani.
Eun Jeong: baik hati, cantik, anggun
Eun Ji: kebaikan, tanah, bumi
Eun Ju: perak, mutiara, pilar, negara
Ga Eun : baik hati dan cantik
Geumseong: venus
Geu Roo: pohon
Gyeong: pemandangan
Gyeong Hui: hormat, kehormatan, keindahan.
Gyeong Suk: baik, menawan, berbudi luhur
Gyeo Wool: musim salju
Gyeong Ja: merayakan, anak
Gi: berani, dasar
Goo: seseorang yang melengkapi hidupmu
Hae: lautan
Haeun: musim panas, amal, belas kasihan, kebaikan, agung
Ha Neul: langit
Hae Won: taman atau kebun yang indah
Haneul: surga, langit
Hea: berkah
Ha Eun: musim panas yang agung
Han Na : satu
Ha Yun: musim panas dengan langit
Ha Yoon: musim panas yang indah
In: kebijaksanaan, kemanusaiaan
Iseul: embun
In Jae : sebuah berkah
In Ah : berbakat In Suk : murni
In Ha : kebaikan
In Ja : anak baik hati
Ippeuda : Cantik
Ayeong: Halus
HyunOk: bijaksana
Iseul: EMBUN
HyunJae: Bijaksana dan Hormat
Hyun Hyeon: Berbudi Luhur
Hyo: Berbakti
HeiRyung: Anggun
Hee Young: Kegembiaan dan kemakmuran.
Hea: bersyukur
Ah Young : Halus
Ahya : bayangan
Ailee : cahaya
Ailiseu : bunga iris
Ala : cantik, baik
Ari : cantik
Bon Hwa : mulia
Bong : burung phoenix
Bo a : elegan
Bong Soon : ceria dan gigih
Byul Bit : cahaya bintang
Bona : teman
Chung Ae : cinta yang benar
Chung Cha : gadis yang benar
Chae Won : mengumpulkan atau memetik
Chae Yeong : kemuliaan atau kehormatan
Chang Mi : Bunga Mawar
Chae Ha : musim panas
Chae Hyang : harum
Chae Hyun : berbudi luhur
Chae Ra : terpilih
Chae Ryeong : warna lonceng beranekaragam
Cho Sarang : cinta pertama
Dal Mi : tangguh
Do Hwa : kecantikan
Doh : ulung
Dae Hee : bersinar terang
Eun Kyung: rahmat dan kehormatan
Eui : kebenaran / ungu
Eun Ah : perak
Eun Hye : rahmat/berkat
Eun Jung : rahmat dan kasih sayang
Eun Mi : berkah dan kecantikan
Eun Sun : anggun dan baik
Inilah 500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya memberikan banyak pilihan yang indah dan bermakna bagi para orang tua. Dengan inspirasi dari budaya Korea, nama-nama tersebut tidak hanya terdengar unik, tetapi juga sarat makna yang positif.
500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Aesthetic Korea Lengkap dengan Maknanya bisa menjadi panduan sempurna dalam menemukan nama terbaik untuk sang buah hati. Setiap nama yang dipilih membawa harapan dan doa bagi masa depan anak, membuatnya semakin istimewa.
(Kemas Irawan Nurrachman)
