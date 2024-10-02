Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Transformasi Marissa Haque, Artis Senior dan Politisi yang Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |08:07 WIB
5 Potret Transformasi Marissa Haque, Artis Senior dan Politisi yang Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
5 Potret Transformasi Marissa Haque (Foto: Instagram @marissahaque)
KABAR duka datang dari dunia hiburan, artis lawas yang eksis di era 80-an sekaligus politisi, Marissa Haque meninggal dunia pada hari ini, Rabu (2/10/2024) di usia 61 tahun.

Mendiang Marissa Haque sendiri merupakan artis yang terkenal di era 80-an. Selama berkarier dia sudah memerankan puluhan film layar lebar di era tersebut. Setelah itu dia berhenti dari layar lebar, ia kemudian mulai terjun ke dunia politik.

Nah kali ini MNC Portal akan membagikan potret transformasi Marissa Haque. Berikut ulasannya dari Instagram @marissahaque, Rabu (2/9/2024)

1. Cantik sedari muda: Marissa sendiri salah satu artis yang yang memiliki wajah blasteran. Rupanya wajah bulenya itu merupakan dari sang nenek yang berdarah Prancis dan Jawa-Madura. Tak heran bila kecantikannya begitu terpancar.

transformasi Marissa Haque (IG)

2. Seniman berprestasi: Selama berkarier di dunia hiburan, Marissa Haque banyak  mendapat penghargaan, mulai dari menang Piala Citra untuk kategori Aktris Pembantu Terbaik, Best Actress Asia Pasifik, Produser Sinetron Terbaik, hingga Best Art Director, dan masih banyak lagi.

transformasi Marissa Haque (IG)

 

Halaman:
1 2 3
      
