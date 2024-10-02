Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Siti Badriah Manggung di Nikahan, Tampil Centil Pakai Busana Pink

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |09:10 WIB
Potret Siti Badriah Manggung di Nikahan, Tampil Centil Pakai Busana Pink
Potret Cantik Siti Badriah. (Foto: Instagram)
A
A
A

SITI Badriah merupakan salah satu pedangdut yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Sebagai publik figur, tentu ia sangat memperhatikan penampilannya, terutama saat manggung.

Seperti belum lama ini, Siti Badriah mengunggah foto dirinya saat manggung di acara pernikahan. Dia tampil centil dalam balutan busana nuansa nuansa pink. Berikut ulasannya dari Instagram @sitibadriahh.

Pakai busana nuansa pink

Siti Badriah

Potret cantik Siti Badriah memamerkan gaya outfitnya sebelum tampil di acara pernikahan. Dia memakai busana nuansa pink dengan inner stocking. Siti Badriah pose duduk melipat kaki dengan ekspresi wajah fierce.

"Membara," ucap @kakak***

Aura cantiknya terpancar

