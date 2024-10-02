Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Nagita Slavina Tenteng Tas SehargaRp 89 Juta

Ahmad Huzaify , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |08:09 WIB
Potret Nagita Slavina Tenteng Tas SehargaRp 89 Juta
POtret Nagita Slavina. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENAMPILAN Nagita Slavina kembali mencuri perhatian publik lewat penampilannya yang selalu anggun dan penuh gaya. Dalam unggahan akun Instagram @fashion_selebriti, Senin (30/9/2024) Kali ini, istri Raffi Ahmad tersebut tampil memukau dengan menggunakan Chanel Small Flap Bag with Top Handle in Shiny Lambskin, sebuah tas mewah yang dibanderol dengan harga fantastis, yakni
Rp 89 Juta.

Tas ikonik dari rumah mode Chanel ini terkenal karena desainnya yang elegan dan timeless, dengan material lambskin berkilau yang memberikan kesan mewah. 

Nagita memadukan tas tersebut dengan outfit kasual namun tetap chic, membuat tas ini menjadi sorotan utama dari penampilannya. 

Tas Nagita

Tak heran jika Nagita memilih Chanel Small Flap Bag ini, mengingat Chanel selalu dikenal sebagai simbol status dan gaya kelas atas. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
