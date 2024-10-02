Potret Nagita Slavina Tenteng Tas SehargaRp 89 Juta

PENAMPILAN Nagita Slavina kembali mencuri perhatian publik lewat penampilannya yang selalu anggun dan penuh gaya. Dalam unggahan akun Instagram @fashion_selebriti, Senin (30/9/2024) Kali ini, istri Raffi Ahmad tersebut tampil memukau dengan menggunakan Chanel Small Flap Bag with Top Handle in Shiny Lambskin, sebuah tas mewah yang dibanderol dengan harga fantastis, yakni

Rp 89 Juta.

Tas ikonik dari rumah mode Chanel ini terkenal karena desainnya yang elegan dan timeless, dengan material lambskin berkilau yang memberikan kesan mewah.

Nagita memadukan tas tersebut dengan outfit kasual namun tetap chic, membuat tas ini menjadi sorotan utama dari penampilannya.

Tak heran jika Nagita memilih Chanel Small Flap Bag ini, mengingat Chanel selalu dikenal sebagai simbol status dan gaya kelas atas.