5 Potret Menggoda Kendall Jenner, Pamer Body Goals Hot Banget

KENDALL Jenner selalu tampil memesona dan menyala. Tak cuma tampil cantik memukau, adik Kim Kardashian itu tak hanya berparas cantik tapi juga memukau dengan body goals-nya.

Seperti momen saat Kendall Jenner melanggang untuk runway fashion show brand asal Prancis,Schiaparelli. Jenner begitu memesona dengan outfit simple berupa tank top yang dipadukan dengan celana jeans yang kasual.

Kendall Jenner juga elegan saat melenggang dengan rambut barunya. Gaya ini semakin menambah aura memesona dari model papan atas itu. Berikut posenya melansir Instagram, @kendall.era.

Tank Top Simple



Kendall begitu memukau dan elegan meski dengan outfit simple. Terlihat ia mengenakan tank top bernuansa krem dengan model seperti swim suits. Tank top ini begitu membentuk tubuh indah Kendall Jenner sehingga menampilkan body goals yanh jadi dambaan para wanita.

Gaya Rambut yang Sleek



Kini tampil dengan rambut blonde, Kendall begitu memesona saat menata rambutnya dengan model rambut bun hairstyle. Gaya tersebut membuat mantan kekasih Harry Styles ini terlihat fresh. Rambut tersebut juga dibuat lebih sleek sehingga memberikan kesan rapi dan elegan.