Ini Cara Tepat Hilangkan Garis Halus di Wajah

Memasuki usia 30an, sering Anda menemukan garis-garis halus di kulit wajah kamu terutama pada dahi, pinggir mata, dan mulut. Hal ini sangat wajar, karena munculnya garis halus itu bisa jadi disebabkan oleh stres dan paparan sinar UV.

Berikut beberapa cara untuk mengatasi garis halus yang bermunculan di muka kamu. Simak penjelasannya sebagai berikut ya:

1. Konsumsi Makanan yang Mengandung Antioksidan

Untuk membantu mengatasi penuaan dini atau mengurangi garis-garis halus, kamu bisa mengonsumsi berbagai makanan yang mengandung vitamin atau antioksidan. Konsumsi tomat bisa menjadi pilihan karena selain vitamin C juga mengandung likopen.

2. Pijat Wajah