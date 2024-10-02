Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Teknik Double Cleansing, Cara Ampuh Hilangkan Jerawat di Wajah

MNC Portal , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |19:57 WIB
Teknik Double Cleansing, Cara Ampuh Hilangkan Jerawat di Wajah
Teknik Double Cleansing, Cara Ampuh Hilangkan Jerawat di Wajah (Foto: Soulyu)
A
A
A

Teknik Double Cleansing merupakan cara ampuh hilangkan jerawat di wajah. Cara ini membersihkan wajah dua kali dengan dua langkah.

Double cleansing memang sangat membantu untuk membersihkan kotoran atau sisa-sisa makeup yang ada di wajah. Meski demikian, banyak yang belum tahu bagaimana penerapan double cleansing yang tepat.

Berikut tips teknik double cleansing biar wajah Anda bebas dari kotoran dan jerawat:

1. Bersihkan Wajah dengan Cleansing Balm atau Cleansing Oil

Untuk menghapus seluruh makeup dan membantu membersihkan pori-pori, lebih baik menggunakan cleansing balm atau dengan cleansing oil. Ambil cleansing balm atau cleansing oil secukupnya, kemudian oleskan pada wajah kalian.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/611/3142798/soulyu_chewy_butter_pot_rahasia_glowing_generasi_multitasking_tanpa_ribet-Tu98_large.jpg
Soulyu Chewy Butter Pot, Rahasia Glowing Generasi Multitasking Tanpa Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/611/3134986/gunakan_chewy_blush_pertama_kali_ikuti_tips_mudah_ini-gGzD_large.jpg
Gunakan Chewy Blush Pertama Kali? Ikuti Tips Mudah Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement