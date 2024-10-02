Teknik Double Cleansing, Cara Ampuh Hilangkan Jerawat di Wajah

Teknik Double Cleansing merupakan cara ampuh hilangkan jerawat di wajah. Cara ini membersihkan wajah dua kali dengan dua langkah.

Double cleansing memang sangat membantu untuk membersihkan kotoran atau sisa-sisa makeup yang ada di wajah. Meski demikian, banyak yang belum tahu bagaimana penerapan double cleansing yang tepat.

Berikut tips teknik double cleansing biar wajah Anda bebas dari kotoran dan jerawat:

1. Bersihkan Wajah dengan Cleansing Balm atau Cleansing Oil

Untuk menghapus seluruh makeup dan membantu membersihkan pori-pori, lebih baik menggunakan cleansing balm atau dengan cleansing oil. Ambil cleansing balm atau cleansing oil secukupnya, kemudian oleskan pada wajah kalian.