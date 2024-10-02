Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Jangan Sampai Pakai yang Ilegal, Ini 9 Tips Memilih Produk Skincare untuk Pemula

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |23:00 WIB
9 Tips Memilih Skincare untuk Pemula (Foto: Allkpop)
PRODUK skincare yang dijual di pasaran kini semakin beragam, mulai dari yang lokal hingga brand internasional. Hal ini terkadang membuat masyarakat, khususnya kaum Hawa banyak yang kebingungan untuk memilihnya.  

Terlebih bagi mereka yang masih pemula, baru mau mencoba merawat kulit dengan memakai skincare. memilih pasangan hidup, memilih skincare juga tak bisa sembarangan. 

Jika salah pilih,  alih-alih mendapatkan kulit yang sehat dan glowing, salah memilih skincare justru bisa berbahaya bagi kesehatan kulit! Nah, bagi para pemula, berikut beberapa tips memilih skincare yang wajib dipahami, seperti dihimpun dari berbagai sumber, Rabu (2/10/2024)

1.Perhatikan kandungan dalam produk: Cek kandungan aktif dalam produk skincare. Misalnya, jika ingin produk anti-aging, cari kandungan seperti retinol atau asam hialuronat. Untuk kulit berjerawat, pilih produk dengan asam salisilat atau niacinamide.

Foto: Freepik
Foto: Freepik

2.Perhatikan label dan tipe produk: Skincare hadir dalam berbagai bentuk seperti serum, toner, dan krim. Pilihlah produk sesuai dengan kebutuhan kulit dan langkah perawatan yang diinginkan. Pastikan untuk membaca label dengan cermat untuk mengetahui petunjuk penggunaan yang benar.

 

Halaman:
1 2 3
      
