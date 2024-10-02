Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

10 Kandungan Skincare yang Berbahaya untuk Tubuh, Bisa Picu Kanker Kulit

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |14:07 WIB
10 Kandungan Skincare yang Berbahaya untuk Tubuh, Bisa Picu Kanker Kulit
Kandungan Skincare yang Berbahaya. (Foto: Freepik)
A
A
A

BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI baru-baru ini mengamankan produk kosmetik impor ilegal senilai lebih dari Rp11,4 miliar. Kosmetik tersebut merupakan produk tanpa izin edar dan mengandung bahan dilarang yang berasal dari China,  Filipina, Thailand, hingga tetangga terdekat seperti Malaysia. 

Belajar dari kasus tersebut, masyarakat Indonesia khususnya kaum hawa diimbau agar lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik maupun produk skincare. Lantas, bahan berbahaya apa saja yang terkandung dalam kosmetik maupun skincare yang sebaiknya diwaspadai bahkan harus dihindari? Berikut diantaranya, melansir dari berbagai sumber. 

 1.Merkuri
Merkuri biasanya ditambahkan pada eye shadow, blush on, dan bedak sebagai bahan pengawet. Selain itu, bahan kosmetik berbahaya ini juga dapat ditemukan di dalam krim pemutih kulit. Merkuri bisa diserap melalui kulit dan menyebabkan ruam, jerawat, dan kulit berwarna keabu-abuan. 

Selain itu, paparan merkuri yang terhirup masuk ke paru-paru menyebabkan batuk, susah napas, mual, muntah, atau gusi berdarah. Dalam jangka panjang, paparan merkuri akan merusak otak, sistem saraf, dan ginjal.

2. Hidroquinon
Hidroquinon merupakan bahan yang sering digunakan pada produk pemutih kulit. Bahan ini memang dapat mengurangi jumlah melanosit, yaitu sel yang memproduksi zat pewarna melanin.

Sebenarnya bahan ini diperbolehkan jika konsentrasinya dalam produk tidak lebih dari 2%. Namun, Anda tetap tidak disarankan menggunakannya dalam jangka panjang dan tanpa anjuran dokter. 

Penggunaan jangka panjang bahan kosmetik berbahaya ini kerap dikaitkan dengan ochronosis, yaitu kelainan pigmentasi yang menjadikan kulit mengalami bercak hitam kebiruan.

3. Propylene Glycol
Propylene glycol juga menjadi salah satu kandung skincare yang harus dihindari. Bahan kimia ini merupakan turunan dari petroleum. Biasanya kandungan ini paling sering ditemukan pada produk lipstik, sampo dan skincare. 

Penggunaan kandungan Propylene Glycol yang berlebihan dapat menyebabkan kemerahan pada kulit. Selain itu, zat ini juga termasuk dalam kategori irritant atau zat yang bisa membuat kulit iritasi.

 

