Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Ini Rahasia di Balik Ketergantungan Manusia denga Karbohidrat

Adelia Tiara Soesanto , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |18:31 WIB
Ini Rahasia di Balik Ketergantungan Manusia denga Karbohidrat
Ini Rahasia di Balik Ketergantungan Manusia denga Karbohidrat (Foto: Freepik)
A
A
A

Tetap sehat dan bugar diperlukan pola makan seimbang setiap hari. Tubuh membutuhkan asupan yang cukup dari protein, serat, vitamin, lemak, serta karbohidrat. Kekurangan salah satu nutrisi ini dapat memicu berbagai risiko kesehatan.

Banyak orang yang sedang menjalani program penurunan berat badan cenderung menghindari karbohidrat, namun menghentikan asupan karbohidrat sepenuhnya hampir tidak mungkin. 

Karbohidrat sehat justru berperan penting dalam mendukung kesehatan pencernaan. Akan tetapi, kebiasaan mengonsumsi karbohidrat tertentu membuat kita sulit melepaskannya. 

Melansir dari Times Entertainment pada Rabu (2/10/2024), para peneliti menjelaskan bahwa karbohidrat dapat memicu pelepasan asam amino bernama triptofan yang masuk ke otak. 

“Ketika kadar triptofan meningkat, otak memproduksi lebih banyak serotonin, hormon yang membuat kita merasa tenang dan bahagia,” ujar para ahli. 

Serotonin ini mudah dihasilkan ketika kita mengonsumsi karbohidrat, sehingga membuat kita cenderung menginginkannya lebih sering.

Pengaruh Karbohidrat Tak Sehat pada Otak

Dalam kondisi stres, tubuh mencari kenyamanan. Makanan yang tinggi karbohidrat sederhana seperti kue, cokelat, dan makanan cepat saji dapat meningkatkan kadar triptofan dalam otak dan merangsang produksi serotonin. 

Inilah alasan mengapa kita merasa lebih baik setelah mengonsumsi makanan tersebut. Sayangnya, efek serotonin ini tidak bertahan lama, dan tubuh kemudian mulai menginginkan lebih banyak karbohidrat untuk menjaga kadar hormon tersebut tetap tinggi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/298/3055586/nasi_putih-vQBx_large.jpg
Antara Minuman Manis dengan Nasi Putih, Mana yang Lebih Punya Risiko Diabetes?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/20/298/2957677/sering-makan-nasi-dan-mie-goreng-ini-dampaknya-bagi-tubuh-Jicey17ipO.jpg
Sering Makan Nasi dan Mie Goreng? Ini Dampaknya bagi Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/30/298/2805787/jangan-dimusuhi-ini-5-alasan-baik-kenapa-harus-makan-karbohidrat-kdZazznWLm.JPG
Jangan Dimusuhi, Ini 5 Alasan Baik Kenapa Harus Makan Karbohidrat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/05/298/2661406/selain-nasi-ini-5-makanan-berkarbohidrat-untuk-sumber-energi-wvKWYfCzgh.jpg
Selain Nasi, Ini 5 Makanan Berkarbohidrat untuk Sumber Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/05/298/2642615/bosan-makan-nasi-ini-6-jenis-asupan-sumber-karbohidrat-penggantinya-DyiaGlKmlm.JPG
Bosan Makan Nasi? Ini 6 Jenis Asupan Sumber Karbohidrat Penggantinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/11/29/612/2509241/mau-lebih-sehat-kurangi-camilan-manis-perbanyak-protein-MS2QBSs6Qe.jpg
Mau Lebih Sehat? Kurangi Camilan Manis Perbanyak Protein
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement