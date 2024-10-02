Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

2 Makanan Khas Indonesia yang Dipromosikan Maarten Paes saat Makan di Amerika

Resi Safitri , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |18:30 WIB
2 Makanan Khas Indonesia yang Dipromosikan Maarten Paes saat Makan di Amerika
2 Makanan Khas Indonesia yang Dipromosikan Maarten Paes saat Makan di Amerika (Foto: instagram @balistreetcafe)
A
A
A

2 Makanan Khas Indonesia yang Dipromosikan Maarten Paes saat Makan di Amerika, bisa disimak paparan singkatnya di sini, sebagai salah satu bukti menunjukan kecintaan seorang Maarten Paes terhadap Indonesia tentunya menarik untuk dibahas.

Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, yang menetap di Amerika Serikat setelah bergabung dengan klub Dallas FC. Meski jauh dari Indonesia,  ia tetap mengekspresikan kecintaannya terhadap Indonesia, khususnya melalui makanan.

Cerita-cerita dari neneknya, yang dulu tinggal di Kediri, Jawa Timur, tentang keindahan Indonesia dan kuliner yang lezat, selalu menginspirasi Paes. Setelah dinaturalisasi dan masuk di Timnas Indonesia, Maarten Paes kini aktif memperkenalkan masakan Indonesia kepada teman-temannya.

Hal ini terungkap melalui video dari Instagram story Maarten yang diunggah ulang oleh akun @folksyfootball baru-baru ini. Video tersebut, menunjukkan pemain bernomor punggung 1 itu tengah bersantap Bali Street Cafe, restoran yang menyajikan hidangan khas Indonesia di Amerika.

2 Makanan Khas Indonesia yang Dipromosikan Maarten Paes saat Makan di Amerika (Foto: Instagram @maartenpaes)
2 Makanan Khas Indonesia yang Dipromosikan Maarten Paes saat Makan di Amerika (Foto: Instagram @maartenpaes)

Dalam acara makan bersama teman-teman, Paes tampak sangat menikmati dua hidangan khas Indonesia yang terkenal yakni nasi goreng dan sate.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/194/3067957/potret_maarten_paes_dengan_gaya_casual_wajah_tampannya_bikin_meleleh-47PW_large.jpg
Potret Maarten Paes dengan Gaya Casual, Wajah Tampannya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/194/3060825/maarten_paes-qvcD_large.jpg
OOTD Ganteng ala Maarten Paes, Kasual Tapi Tetap Stylish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/612/3059372/maarten_paes_bermain_apik_dengan_timnas_indonesia_saat_lawan_arab_saudi_luna_bijl_you_got_this-xBZQ_large.jpg
Maarten Paes Bermain Apik dengan Timnas Indonesia saat Lawan Arab Saudi, Luna Bijl: You Got this
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175427//jennifer-TPJg_large.jpg
Deretan WAGs Supercantik Pemain Timnas Indonesia yang Jadi Penyemangat Jelang Lawan Arab Saudi dan Irak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175282//maarten_paes-Gpa9_large.jpg
Maarten Paes Siap Perkuat Timnas Indonesia, Bertekad Buat Frustrasi Lini Serang Arab Saudi Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175189//nadeo_argawinata-BzS3_large.jpg
Adu Kualitas Kiper Timnas Indonesia di Arab Saudi: Nadeo Argawinata Pamer Kesiapan, Siap Gantikan Maarten Paes?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement