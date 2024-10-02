2 Makanan Khas Indonesia yang Dipromosikan Maarten Paes saat Makan di Amerika

2 Makanan Khas Indonesia yang Dipromosikan Maarten Paes saat Makan di Amerika, bisa disimak paparan singkatnya di sini, sebagai salah satu bukti menunjukan kecintaan seorang Maarten Paes terhadap Indonesia tentunya menarik untuk dibahas.

Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, yang menetap di Amerika Serikat setelah bergabung dengan klub Dallas FC. Meski jauh dari Indonesia, ia tetap mengekspresikan kecintaannya terhadap Indonesia, khususnya melalui makanan.

Cerita-cerita dari neneknya, yang dulu tinggal di Kediri, Jawa Timur, tentang keindahan Indonesia dan kuliner yang lezat, selalu menginspirasi Paes. Setelah dinaturalisasi dan masuk di Timnas Indonesia, Maarten Paes kini aktif memperkenalkan masakan Indonesia kepada teman-temannya.

Hal ini terungkap melalui video dari Instagram story Maarten yang diunggah ulang oleh akun @folksyfootball baru-baru ini. Video tersebut, menunjukkan pemain bernomor punggung 1 itu tengah bersantap Bali Street Cafe, restoran yang menyajikan hidangan khas Indonesia di Amerika.

Dalam acara makan bersama teman-teman, Paes tampak sangat menikmati dua hidangan khas Indonesia yang terkenal yakni nasi goreng dan sate.