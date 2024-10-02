Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Begini Tips Menyimpan Kopi agar Tak Merusak Rasa

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |15:00 WIB
Begini Tips Menyimpan Kopi agar Tak Merusak Rasa
Tips Menyimpan Kopi. (Foto: MirageC)
A
A
A

KEBIASAAN meminum kopi memang membuat banyak orang memilih menyimpan kopi di rumahnya. Ada beberapa yang memilih kopi sachet, tapi ada juga yang membeli biji kopi untuk kemudian digiling.

Pengusaha kopi sangrai Fugol Coffee Roaster Jhon Richard Christhoper mengatakan Kopi paling baik disimpan dalam bentuk biji agar tetap segar. Pasalnya, rasa kopi yang sudah tidak lagi berbentuk biji akan berubah.

"Optimalnya kopi kalau dia selalu berada dalam bentuk biji, makanya kita selalu menyarankan orang, kalau mau, beli grinder (penggiling kopi), Jadi, freshness-nya tetap terjaga," kata dia dalam keterangan tertulis Tokopedia.

John mengatakan biji kopi mengandung senyawa yang mudah menguap. Zat tertentu dalam biji kopi kering digunakan untuk mengolah waktu. Jadi menurut John, rasa kopi yang disimpan dalam bentuk bubuk bukanlah kopi segar.

“Kopi bubuk rasanya tidak lebih enak dari biji kopi segar. Makanya kami selalu mengajari teman-teman untuk membeli grinder,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/298/3162111/kopi-9nb7_large.jpg
Riset: Minum Kopi Setiap Hari Bisa Tingkatkan Kesehatan Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/298/3075670/kopi-Wn8J_large.jpg
Coach Barista Ungkap Rahasia Cara Membuat Kopi Rumahan yang Nikmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/298/3075525/petani_kopi-vlyC_large.jpg
Tantangan Petani Kopi di Pangalengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/298/3072085/kopi-3pQ6_large.jpg
Viral Netizen Ungkap Kopi Americano Cocok untuk Diet, Begini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/298/2986367/4-faktor-yang-mempengaruhi-kualitas-biji-kopi-angin-salah-satunya-NhngqGRvUE.jpg
4 Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Biji Kopi, Angin Salah Satunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/12/298/2969274/potret-wamenparekraf-angela-icip-kopi-racikan-barista-surabaya-dwWmH14AgQ.jpg
Potret Wamenparekraf Angela Icip Kopi Racikan Barista Surabaya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement