Begini Tips Menyimpan Kopi agar Tak Merusak Rasa

KEBIASAAN meminum kopi memang membuat banyak orang memilih menyimpan kopi di rumahnya. Ada beberapa yang memilih kopi sachet, tapi ada juga yang membeli biji kopi untuk kemudian digiling.

Pengusaha kopi sangrai Fugol Coffee Roaster Jhon Richard Christhoper mengatakan Kopi paling baik disimpan dalam bentuk biji agar tetap segar. Pasalnya, rasa kopi yang sudah tidak lagi berbentuk biji akan berubah.

"Optimalnya kopi kalau dia selalu berada dalam bentuk biji, makanya kita selalu menyarankan orang, kalau mau, beli grinder (penggiling kopi), Jadi, freshness-nya tetap terjaga," kata dia dalam keterangan tertulis Tokopedia.

John mengatakan biji kopi mengandung senyawa yang mudah menguap. Zat tertentu dalam biji kopi kering digunakan untuk mengolah waktu. Jadi menurut John, rasa kopi yang disimpan dalam bentuk bubuk bukanlah kopi segar.

“Kopi bubuk rasanya tidak lebih enak dari biji kopi segar. Makanya kami selalu mengajari teman-teman untuk membeli grinder,” ujarnya.