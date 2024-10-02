Ini Motif Batik yang Terancam Punah

BATIK adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Batik sendiri ada banyaknya macamnya, bahkan setiap daerah memiliki motif batik yang berbeda.

Sejak 2 Oktober 2009 lalu, batik ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi oleh UNESCO. Di waktu itu juga lahirlah Hari Batik Nasional.

Sejak saat itu euforia masyarakat Indonesia terhadap batik meningkat pesat. Busana batik tidak hanya sebagai pakaian formal melainkan juga untuk acara nonformal dan menjadi bagian fashion masa kini.

Di tengah populernya batik, lantas bagaimana dengan pelestarian motif-motif batiknya? Pemerhati dan Motivator Batik, Indra Tjahjani mengatakan ternyata ada motif batik yang terancam punah loh.

"Yang saya tahu lebih kepada motifnya yang punah karena pengrajinnya sudah wafat atau sudah sepuh jadi matanya sudah agak sulit (membatik)," ujar Indra Tjahjani saat ditemui dalam acara Konferensi Pers dan Fashion Workshop: Hari Batik Nasional 2024, Tokopedia dan ShopTokopedia Bicara Tren Batik di Jakarta.

Lebih lanjut Indra menjelaskan motif batik yang terancam punah adalah motif batik jlamprang yang ada di Pekalongan. Motif jlamprang sendiri sudah cukup khas di kota tersebut.