HOME WOMEN FASHION

Potret Cipung Pakai Batik di Berlin, Kompakan Bareng Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |20:27 WIB
Potret Cipung Pakai Batik di Berlin, Kompakan Bareng Raffi Ahmad dan Nagita Slavina
Cipung Pakai Batik. (Foto: Instagram)
A
A
A

RAFFI Ahmad tengah mengajak kedua anaknya liburan ke Berlin, Jerman. Di Jerman, mereka pun ikut memperingati Hari Batik Nasional 2024 yang jatuh pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Melalui Instagram pribadinya, Raffi Ahmad mengajak sang istri dan anak keduanya, Rayyanza alias Cipung memakai kemeja batik. Dalam unggahan itu, Raffi, Nagita dan Rayyanza terlihat begitu bangga memakai batik bewarna putih dengan corak hitam. Mereka berpose di tengah jalan sambil melempar senyum ke arah kamera.

Raffi Ahmad

"Bangga jadi anak Indonesia, yang bisa pakai batik di Berlin," tulis Raffi Ahmad, di Instagram @raffinagita1717, Rabu (2/10/2024).

Tak lupa, presenter asal Bandung, Jawa Barat itu mengucapkan selamat hari batik. 

