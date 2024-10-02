Potret Cipung Pakai Batik di Berlin, Kompakan Bareng Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

RAFFI Ahmad tengah mengajak kedua anaknya liburan ke Berlin, Jerman. Di Jerman, mereka pun ikut memperingati Hari Batik Nasional 2024 yang jatuh pada Rabu, 2 Oktober 2024.

Melalui Instagram pribadinya, Raffi Ahmad mengajak sang istri dan anak keduanya, Rayyanza alias Cipung memakai kemeja batik. Dalam unggahan itu, Raffi, Nagita dan Rayyanza terlihat begitu bangga memakai batik bewarna putih dengan corak hitam. Mereka berpose di tengah jalan sambil melempar senyum ke arah kamera.

"Bangga jadi anak Indonesia, yang bisa pakai batik di Berlin," tulis Raffi Ahmad, di Instagram @raffinagita1717, Rabu (2/10/2024).

Tak lupa, presenter asal Bandung, Jawa Barat itu mengucapkan selamat hari batik.