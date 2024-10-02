Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Inspirasi Batik Ala Artis Indonesia, dari Aura Kasih hingga Raffi Ahmad

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |19:36 WIB
7 Inspirasi Batik Ala Artis Indonesia, dari Aura Kasih hingga Raffi Ahmad
Tampilan Batik ala Aura Kasih. (Foto: Instagram)
A
A
A

TANGGAL 2 Oktober memang ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional. Di momen ini tak afdol rasanya jika tidak merayakannya dengan menggunakan wastra khas Indonesia ini. 

Bagi kamu yang masih bingung ingin tampil seperti apa, beberapa potret OOTD berbatik ala artis Indonesia mungkin bisa menjadi rekomendasi.

Luna Maya
Artis Berbatik
Potret cantik Luna Maya dengan atasan tunik beludru yang dipadukan dengan kain batik berwarna biru muda ini, bisa jadi inspirasi bagi kamu yang ingin tampil memukau di acara formal maupun semi formal.

Wulan Guritno
Artis Berbatik
Bagi kamu yang cenderung tak suka dengan warna mencolok, bisa mensontek padu-padan outfit batik Wulan Guritno berikut ini. Kamu bisa memilih warna monokrom seperti hitam atau putih, namun dengan detail motif batik berwarna emas sehingga memberikan sentuhan nan elegan.  

Prilly Latuconsina
Artis Berbatik
Nah, atasan blouse batik yang dikenakan Prilly bisa menjadi rekomendasi bagi kamu yang ingin tampil standout dengan warna merah menyala. 

Raline Shah
Artis Berbatik
Kain batik berwarna cokelat keemasan yang dikenakan Raline Shah dalam potret berikut juga bisa menjadi rekomendasi bagi kamu yang ingin tampil elegan dan bersinar. 

 

Halaman:
1 2
      
