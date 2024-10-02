Rayakan Hari Batik Nasional, Dian Sastro Bagikan Tampilan Berbatik dari Masa ke Masa

SEJUMLAH artis Tanah Air turut memberi ucapan spesial di perayaan Hari Batik Nasional 2024, yang jatuh pada hari ini, salah satunya Dian Sastro.

Melalui akun Instagramnya, ia mengunggah beberapa potret lawas ketika dirinya menggunakan beberapa outfit batik. Di postingannya itu, Dian Sastro juga turut menyematkan ucapan spesial di Hari Batik Nasional kali ini.

“Merayakan Hari Batik setiap hari, dimana saja. Selamat Hari Batik Nasional. Postcard from 2006,” tulis Dian, melalui keterangan di akun Instagramnya, @therealdisastr.

Berikut beberapa potret lawas Dian Sastro yang tampak cantik dalam balutan batik, yang diabadikan pada tahun 2006 silam itu.



Pakai batik di warung bakso

Dalam potret ini, Dian tampak tampil simpel dengan atasan Batik you can see dengan perpaduan warna lime dan putih. Meski berfoto di warung bakso, namun, aura cantik alaminya di potret ini tampak begitu terpancar.

Foto di angkot

Meski berfoto dengan latar angkot alias angkutan umum, namun kehadiran Dian Sastro dalam balutan dress babydoll batiknya membuat potret tersebut tampak begitu memorable.

Flawless tanpa makeup

Selain tampil cantik dengan batik birunya ini, wajah Dian yang terlihat tanpa polesan makeup di potret ini juga tak kalah memikat!