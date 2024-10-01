4 Tips Meningkatkan Attention Span Anak yang Makin Berkurang

SINGKATNYA Attention Span atau Rentang perhatian adalah jumlah waktu bahwa seseorang dapat berkonsentrasi pada sesuatu menjadi terganggu, dikutip dari Carrot Academy jadi salah satu masalah yang banyak dihadapi generasi muda saat ini, seperti generasi Z dan generasi Alpha.

Salah satunya ialah karena sehari-harinya, terlalu banyak terpapar video-video singkat di sosial media seperti TikTok, Shorts di Youtube hingga Reels di Instagram.

Alhasil sering kali, kita melihat anak-anak yang gelisah dan cepat bosan, terutama saat belajar. Meski punya ingin tahu yang besar, tapi sering kesulitan untuk fokus berkonsentrasi dalam waktu yang lama apalagi saat menghadapi tugas yang sulit.

Jika anak Anda termasuk yang sedang mengalami ini, ada baiknya Anda menerapkan beberapa tips sederhana di bawah ini untuk meningkatkan attention span anak yang pendek tersebut. Simak paparannya berikut ini, seperti dilansir dari Times of India, Selasa (1/10/2024)

1. Lakukan aktivitas fisik: Aktivitas fisik ternyata bisa membantu belajar anak dengan cara beristirahat sejenak untuk menggerakkan badan, seperti lompat tali atau bermain bola, bisa membuat anak-anak lebih fokus.

Jika mereka bermain aktif selama 15 menit sebelum menyelesaikan tugas yang sulit, mereka akan merasa lebih bersemangat dan siap untuk belajar.

2. Dengarkan pendapat anak: Ajak anak untuk terlibat dalam belajar dengan mendengarkan pendapat mereka. Jika anak merasa kesulitan, tanyakan seberapa sulit tugas itu dari 1 sampai 10.

Hal ini bisa membantu Anda memahami tantangan yang anak sedangf hadapi. Dengan masukan itu, ayah atau bunda bisa menyesuaikan tugas dan mencari cara baru untuk meningkatkan fokus mereka.