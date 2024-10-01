Apa Arti Butterfly Era yang Kini Viral di Tiktok?

APA Arti Butterfly Era yang Kini Viral di Tiktok? Akan dibahas singkat di sini, mengingat ini memang tengah ramai menjadi tren di platform sosial media popular seperti Tiktok.

Media sosial sekarang tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi tempat untuk berbagi dan mengekspresikan perasaan secara serentak. Di antara berbagai platform yang populer, TikTok menjadi salah satu yang paling banyak digunakan.

Banyak tren yang muncul dari platform ini, salah satunya adalah penggunaan istilah-istilah atau bahasa baru. Tren ini beberapa kali sempat populer di kalangan pengguna internet, seperti tren “gak bisa Yura”, kemudian “jangan ya dek ya”, dan yang terbaru yang sedang viral adalah tren Butterfly Era.

Apa Arti Butterfly Era yang Kini Viral di Tiktok? (Foto: Freepik)

Tren tersebut biasanya diunggah oleh para konten kreator di TikTok untuk mengekspresikan perasaan cinta mereka, dengan beberapa latar video dan tulisan mengenai curahan hatinya seputar percintaan atau asmara.