Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Arti Butterfly Era yang Kini Viral di Tiktok?

Resi Safitri , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |19:30 WIB
Apa Arti <i>Butterfly</i> <i>Era</i> yang Kini Viral di Tiktok?
Apa Arti Butterfly Era yang Kini Viral di Tiktok? (Foto: Freepik)
A
A
A

APA Arti Butterfly Era yang Kini Viral di Tiktok? Akan dibahas singkat di sini, mengingat ini  memang  tengah ramai menjadi tren di platform sosial media popular seperti Tiktok.

Media sosial sekarang tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi tempat untuk berbagi dan mengekspresikan perasaan secara serentak. Di antara berbagai platform yang populer, TikTok menjadi salah satu yang paling banyak digunakan.

Banyak tren yang muncul dari platform ini, salah satunya adalah penggunaan istilah-istilah atau bahasa baru. Tren ini beberapa kali sempat populer di kalangan pengguna internet, seperti tren “gak bisa Yura”, kemudian “jangan ya dek ya”, dan yang terbaru yang sedang viral adalah tren Butterfly Era.

Apa Arti Butterfly Era yang Kini Viral di Tiktok? (Foto: Freepik)
Apa Arti Butterfly Era yang Kini Viral di Tiktok? (Foto: Freepik)

Tren tersebut biasanya diunggah oleh para konten kreator di  TikTok untuk mengekspresikan perasaan cinta mereka, dengan beberapa latar video dan tulisan mengenai curahan hatinya seputar percintaan atau asmara. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/629/3175342//nagita-9wS8_large.jpg
4 Potret Keluarga Sultan Andara Lagi Tertidur, Netizen: Aura Mahal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174183//hut_tni-3hpJ_large.jpg
Duh! Bendera Merah Putih Robek saat Gladi HUT Ke-80 TNI di Monas, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798//penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/612/3172507//viral-xbqg_large.jpg
Viral! Perselingkuhan Suami Pemilik Melstore Terbongkar, Istri Sah Langsung Tegur Pelakor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/612/3172510//ahmad-2Q5F_large.jpg
Ini Pekerjaan Ahmad Assegaf, Suami Tasya Farasya yang Diduga Tak Beri Nafkah Lahir Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/612/3172471//sangun-3C6G_large.jpg
Profil dan Potret Sangun Ragahdo, Pengacara Tasya Farasya yang Ternyata Anak Artis Lawas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement