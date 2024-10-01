Kampus Raffi Ahmad Kembali Viral, Gara-Gara Ambil Foto Influencer Diakui Sebagai Mahasiswi

POLEMIK perguruan tinggi Universal Institute of Professional Management atau UIPM yang memberikan gelar Doktor Honoris Causa pada presenter, Raffi Ahmad masih jadi perbincangan netizen. Setelah dilakukan penelusuran hingga pihak UIPM klarifikasi, netizen kembali dihebohkan dengan kampus tersebut.

Hal ini bermula saat influencer Gita Savitri Devi alias Gitasav mengungkap fakta baru dari kampus online ini. Gitasav mengunggah foto dirinya yang ternyata digunakan oleh seseorang diduga mahasiswi kampus UIPM bernama Anita Sari.

“Mulai sekarang panggil ogut Anita Sari,” tulis @gitasav di akun Instagramnya.

Dari Insta Story Gitasav, nampak tertera laman dari UIPM dengan nama mahasiswi, Anita Sari itu. Namun, mahasiswi tersebut menggunakan foto Gitasav. Laman tersebut juga menjelaskan bahwa sosok Anita Sari adalah mahasiswa di kampus UIPM ini.

“As a student at the Universal Institute of Professional Management (UIPM),” tulis website tersebut.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, laman resmi UIPM tak bisa diakses. Laman tersebut tak bisa dibuka sehingga tidak menampilkan profil atau beranda dari website tersebut.