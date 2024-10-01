Potret, Profil, dan Kekayaan Annisa Mahesa, Anggota DPR 2024-2029 Termuda

ANNISA Mahesa resmi menjadi anggota DPR termuda untuk periode 2024-2029. Berusia 22 tahun, politisi ini menarik perhatian publik. Usianya yang masih muda tidak menghalanginya untuk berkiprah dalam dunia politik dan memberikan kontribusi bagi masyarakat.

Profil Annisa Mahesa

Annisa Mahesa lahir pada 17 Juni 2001 dan sejak kecil sudah menunjukkan ketertarikan yang tinggi pada bidang politik. Ia dikenal sebagai sosok yang aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan organisasi. Dengan latar belakang pendidikan yang baik dan pengalaman di dunia organisasi, Annisa siap membawa suara generasi muda ke dalam parlemen.

Sebagai anggota DPR termuda, Ansisa memiliki visi yang jelas untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama kaum muda. Ia berkomitmen untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan mengimplementasikan program-program yang berdampak langsung bagi kehidupan sehari-hari.

Potret Annisa Mahesa

Melalui akun Instagramnya @anissa_mahesa, Annisa sering membagikan momen-momen penting dalam hidupnya, baik itu saat menjalani kegiatan politik, berinteraksi dengan masyarakat, maupun momen personal yang menunjukkan sisi lain dari dirinya. Melalui unggahan-unggahan tersebut, kita dapat melihat komitmen dan dedikasinya terhadap tugas yang diembannya.

Foto Bersama Presiden Terpilih Prabowo

Annisa Mahesa Foto Bersama Presiden Terpilih Prabowo (Foto: Instagram)

Annisa terlihat berfoto bersama dengan Presiden terpilih Prabowo. Saat itu, wanita yang kerap disapa Ica itu menggunakan seragam loreng abu-abu dan mengenakan baret merah khas Gerindra.



Menggunakan Kebaya Merah Putih

Pada kesempatan berbeda, Annisa terlihat cantik saat menggunakan kebaya berwarna putih dengan renda berwarna merah. Pakaian tersebut digunakan saat merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia.