Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Freestyler Bola Raquel Benatti Liburan di Pantai, Pamerkan Body Goals

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |19:02 WIB
5 Potret Freestyler Bola Raquel Benatti Liburan di Pantai, Pamerkan Body Goals
Potret Atlet Cantik Raquel Benatti. (Foto: Instagram)
A
A
A

RAQUEL Benetti merupakan salah satu freestylee asal Brazil yang cukup terkenal. Selain kemampuannya dalam mengolah bola, Raquel memiliki paras cantik dan menawan.

Melalui postingannya di Instagram, dia banyak membagikan aktivitasnya. Salah satunya momen dirinya saat menikmati liburan di pantai.

Saat liburan, Raquel membagikan potret cantik dan seksinya. Penampilannya pun bikin salah fokus. Berikut ulasannya dari Instagram @raquelbenattipersonal,.

Menikmati liburan
Raquel Benatti
Momen Raquel saat menikmati liburan musim panas di Ibiza, Spanyol. Perempuan 34 tahun ini tampil cantik dalam balutan busana one set model knit. Dia terlihat sedang bermain di pantai. 

Pamer perut rata
Raquel Benatti
Pada outfitnya itu dia memakai halter bra knit dipadukan dengan rok panjak knit transparan di bagian bawahnya. Mengenakan busana terbuka, perut six pack Raquel begitu terlihat. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171648//chiharu_shida-VlrH_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Chiharu Shida, Sempat Ketakutan Main di China karena Diteror Penguntit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/40/3171534//estelle_van_leeuwen-wsVA_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Estelle van Leeuwen, Pemain Ganda Inggris yang Tengah Naik Daun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790//sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170799//sabina_altynbekova-m3ok_large.jpg
Sabina Altynbekova Umumkan Klub yang Dibela di Musim 2025-2026, Main di Indonesia Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/40/3170294//aya_ohori-8V6y_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Supercantik Dunia yang Kagum dengan Atlet Badminton Indonesia, Nomor 1 Pengagum Taufik Hidayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/40/3168838//cheah_yee_see_tunangan_dengan_teo_kok_siang-suOc_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Cheah Yee See, Resmi Tunangan dengan Pelatih Senior Malaysia Teo Kok Siang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement