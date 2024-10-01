5 Potret Freestyler Bola Raquel Benatti Liburan di Pantai, Pamerkan Body Goals

RAQUEL Benetti merupakan salah satu freestylee asal Brazil yang cukup terkenal. Selain kemampuannya dalam mengolah bola, Raquel memiliki paras cantik dan menawan.

Melalui postingannya di Instagram, dia banyak membagikan aktivitasnya. Salah satunya momen dirinya saat menikmati liburan di pantai.

Saat liburan, Raquel membagikan potret cantik dan seksinya. Penampilannya pun bikin salah fokus. Berikut ulasannya dari Instagram @raquelbenattipersonal,.

Menikmati liburan



Momen Raquel saat menikmati liburan musim panas di Ibiza, Spanyol. Perempuan 34 tahun ini tampil cantik dalam balutan busana one set model knit. Dia terlihat sedang bermain di pantai.

Pamer perut rata



Pada outfitnya itu dia memakai halter bra knit dipadukan dengan rok panjak knit transparan di bagian bawahnya. Mengenakan busana terbuka, perut six pack Raquel begitu terlihat.