Viral Istri Gugat Cerai Suami karena Hanya Mandi 2 Kali Sebulan

BARU-baru ini, seorang wanita dari Agra, Uttar Pradesh, India, ramai masuk pemberitaan karena menggugat cerai suaminya yang baru menikahinya selama 40 hari.

Bukan karena KDRT atau perselingkuhan, tapi karena sang istri tak tahan dengan kebiasaan jorok sang suami. Mengutip laporan Oddity Cental, Selasa (1/10/2024) wanita tersebut mengeluhkan suaminya yang hanya mandi sekali atau dua kali dalam sebulan.

Tidak hanya jarang mandi, menurut sang istri, suaminya itu sering memakai pakaian kotor, dan memiliki bau mulut. Kondisi kebersihan diri yang buru tersebut lah yang membuatnya sulit untuk berada dekat dan mesra dengan suaminya, apalagi menjalin hubungan intim layaknya suami-istri.

Pertengkaran terkait kebersihan diri ini mulai terjadi beberapa minggu setelah pernikahan. Akibatnya, sang istri memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pulang kembali tinggal bersama keluarganya, yang kemudian mengajukan pengaduan pelecehan mahar di kantor polisi setempat dan meminta cerai.

Saat sang suami, yang bernama Rajash tersebut diwawancara oleh pusat konseling keluarga setempat, ia mengakui kebiasaan mandinya yang jarang. Ia menyatakan hanya menggunakan air suci dari sungai Gangga (Gangajal) seminggu sekali untuk membersihkan diri.