HOME WOMEN LIFE

Viral Baliho Bertuliskan Ini Batik Malaysia, Bikin Netizen Indonesia Geram

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |14:30 WIB
Viral Baliho Bertuliskan Ini Batik Malaysia, Bikin Netizen Indonesia Geram
Viral Baliho Bertuliskan Ini Batik Malaysia, Bikin Netizen Indonesia Geram (Foto:Instagram @lambe_turah)
A
A
A

BARU-baru ini Malaysia kembali ramai diperbincangkan di media sosial, lagi-lagi terkait klaim akan Batik.  

Lewat foto yang dibagikan oleh akun Instagram @lambe_turah menunjukkan foto baliho dengan bertuliskan ‘Ini Batik Malaysia, Jangan Salah Pilih Batik’. Foto tersebut diduga berlokasi di Malaysia.

Baliho tersebut memiliki ukuran besar dengan warna dasar hitam. Di samping tulisan tersebut terdapat gambar patung manekin mengenakan Batik. . 

“Kalem saja semua,” tulis akun tersebut dalam keterangan foto @lambe_turah, Selasa (1/10/2024) yang sudah mendapat lebih dari 37 ribu like tersebut.

Foto:Instagram @lambe_turah
Foto:Instagram @lambe_turah

Batik Malaysia sendiri sempat menjadi perbincangan netizen saat kedatangan IShowSpeed ke negara tersebut. Salah satu penggemarnya memberikan Batik dan menyebut batik dari Malaysia.

 

Halaman:
1 2
      
