Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa angka 4 disebut angka sial di China dan Jepang?

Muhammad Raihan , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |13:18 WIB
Kenapa angka 4 disebut angka sial di China dan Jepang?
Kenapa angka 4 disebut angka sial di China dan Jepang? (Foto: Freepik)
A
A
A

Kenapa angka 4 disebut angka sial di China dan Jepang? Dalam budaya China dan Jepang, angka 4 sering dianggap sial karena diucapkan sama dengan kata "kematian". 

Fenomena ini disebut tetraphobia, yang berarti ketakutan terhadap angka 4.

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang asal-usul kepercayaan ini dan bagaimana hal itu berdampak pada kehidupan sehari-hari di kedua negara: 

1. Asal Mula Kepercayaan di China

Angka empat dalam bahasa Mandarin disebut "sì" (四), diucapkan seperti kata "sǐ" (死), yang berarti kematian. Meskipun ada perbedaan nada, kesamaan bunyi ini cukup kuat untuk memberikan kesan yang tidak baik. 

Akibatnya, orang China sangat menghindari menggunakan angka empat dalam banyak hal. Budaya memiliki kepercayaan ini yang kuat dan dianggap sebagai simbol dari membawa nasib buruk. 

Kepercayaan ini berlaku tidak hanya di Mandarin tetapi juga di beberapa bahasa China lainnya, seperti Kantonis dan Hokkien, yang memiliki pengucapan yang serupa untuk angka 4 dan kata mati. 

2. Pengaruh di Jepang

Di Jepang, angka empat disebut "shi" (四), sama dengan kata Jepang "shi" (死), yang berarti kematian. Kepercayaan ini sudah ada sejak lama di Jepang dan memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat modern. 

Karena itu, nomor empat sering kali dihindari dalam banyak situasi, seperti di rumah sakit, tempat tidur pasien tidak diberi nomor empat, dan beberapa gedung apartemen atau kantor tidak memiliki lantai empat. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/612/3082557/ilustrasi_minum-vZfu_large.jpg
Minum Air Buangan AC yang Diklaim Suci, Waspada Risiko Infeksi Bakteri Legionella
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/31/612/2791190/sejarah-1-april-mop-yang-jadi-hari-penuh-prank-ternyata-ada-5-versi-7l5aRaJvwx.jpg
Sejarah 1 April Mop yang Jadi Hari Penuh Prank, Ternyata Ada 5 Versi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/20/612/2632959/manten-kucing-ritual-pernikahan-palsu-dan-mandi-di-mata-air-suci-demi-turun-hujan-96KCJAcqtv.JPG
Manten Kucing, Ritual Pernikahan Palsu dan Mandi di Mata Air Suci Demi Turun Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/21/298/2474467/fakta-unik-mooncake-festival-tradisi-berbagi-kue-bulan-masyarakat-tionghoa-e6nByfgmDf.jpg
Fakta Unik Mooncake Festival, Tradisi Berbagi Kue Bulan Masyarakat Tionghoa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/26/612/2236992/lomba-balap-bakiak-jadi-olahraga-tradisional-nasional-di-china-xMytzmWUjh.jpg
Lomba Balap Bakiak Jadi Olahraga Nasional di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/06/25/406/2236201/sejarah-festival-peh-cun-terinspirasi-dari-kisah-penasihat-kerajaan-yang-diasingkan-R8xB2aEmmm.jpg
Sejarah Festival Peh Cun, Terinspirasi dari Kisah Penasihat Kerajaan yang Diasingkan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement