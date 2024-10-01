Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

500 Rekomendasi Nama Bayi Laki Laki Aesthetic Korea dan Artinya

Muhammad Raihan , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |13:04 WIB
500 Rekomendasi Nama Bayi Laki Laki Aesthetic Korea dan Artinya
500 Rekomendasi Nama Bayi Laki Laki Aesthetic Korea dan Artinya, (Foto: Freepik)
A
A
A

500 Rekomendasi nama bayi laki-laki aesthetic Korea dan artinya. Beberapa hal Korea, seperti drama dan makanan, menjadi sangat populer di Indonesia. 

Orang tua sering memberikan nama bayi laki-laki atau perempuan yang mirip dengan karakter dalam drama Korea. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak orang Indonesia percaya dengan memasukkan elemen bahasa Korea ke dalam nama anak membuatnya terlihat unik, kreatif, dan tentu saja tidak pasaran. 

Berikut adalah 500 rekomendasi nama bayi laki-laki aesthetic Korea beserta artinya, yang disusun sesuai abjad.

Nama bayi laki-laki aesthetic Korea berawal huruf A

     Aera – Cinta

     Areum  – Indah, tampan

     Aseon – Suci dan murni

     Aiden – Terang, api 

     Ae-ran – Indah

     A-won – Perdamaian, harmoni 

     A-hyeon – Halus 

     Ah-reum – Ketampanan 

     Ae-ji – Kasih sayang

Ahn-jeong – Stabil, tenang

A-jin – Kebenaran

A-yeon – Anak tampan 

Ahn – Rahmat 

Arang – Berwarna 

Ara – Elegan, halus 

Aecha – Penyayang

Aeji – Cinta dan kasih sayang

Aeran – Yang tersayang

Ahn-do – Hati pembawa kedamaian

Ahn-ho – Ketenangan yang melimpah

Ahn-ki – Kedamaian yang tegar

Ahreum – Anggun

Ahyeon – Kecantikan, keindahan

Aiden – Api yang menyala

An – Damai sentosa

Anjin – Kedamaian seberharga permata

Aram – Kedamaian yang menenangkan

Aseong – Anggun

Awon – Kedamaian dan ketenteraman

Nama bayi laki-laki aesthetic Korea berawal huruf B

Baekho – Harimau putih

Baekhyun – Kemurnian dan kebijaksanaan

Boseong – Ibu kota pertanian teh di Korea Selatan 

Byung-ho – Kemuliaan, terang, bercahaya, hebat

Bum-soo – Anak yang berprestasi 

Bo-mi – Berharga 

Beom-joon – Luar biasa 

Bum-sik – Orang yang bijaksana, orang yang cerdas

Bo-ram – Berharga, bermanfaat 

Byung-min – Cerah

Bong – Mitos burung phoenix

Baek-hyeon – Saudara yang berbudi luhur

Bon-hwa – Seseorang yang mulia 

Bong-gu – Anak kuat 

Byeong – Cerah, bercahaya, mulia 

Baek – Putih

Bai – Putih bersih

Beom-Seok – Pola, peraturan

Beom-gyu – Bijak dan tahu banyak hal

Bitgaram – Sungai Bong yang cerah, nama burung mitologi

Bomi – Indah dan berharga

Bong-ju – Pilar penyokong

Bonhwa – Jaya

Bo-ra – Salju, sempurna

Bo-ram – Berharga, sepadan

Bo-seon – Pria baik yang dermawan

Byeongsu – Melindungi

Byun – Mudah bersemangat

Nama bayi laki-laki aesthetic Korea berawal huruf C

Chul – Teguh, kuat

Chulsoo – Seseorang yang penuh dengan ketabahan

Chanyeol – Cahaya dan kebesaran

Changmin – Kreatif dan berakal

Chuljin – Seseorang yang teguh dan berjiwa kuat

Chang-min – Makmur, berkembang

Cheol-woong – Anak kuat 

Chung-ho – Benar

Cheol-min – Bertekad keras 

Chan-woo – Terhormat

Cheol-gu – Kuat, tegas 

Chang-hoon – Bijaksana, cerdas

Cheol-soo – Manusia baja, orang kuat 

Chan-seong – Terpuji 

Cheon-woo – Surgawi, ilahi 

Chan-ho – Cerah, cemerlang 

Chan-yeol – Cerah, bersemangat, berapi-api 

Chin-hae – Kebenaran

Chin-hwa – Yang paling kaya

Chin-mae – Kebenaran

Cho – Kupu-kupu 

Cha bermakna kereta kuda

Chai – kayu bakar

Chang – Makmur

Cheong – Diam dan tenang, lemah lembut

Chin – Kuno

Chinhae – Laut kebenaran

Chin-hwa – Kaya dan makmur

Choe – Menara yang tinggi

Choi – Menara yang tinggi

Chun – Lapangan

Chunghee – Bertanggung jawab

Chungho – Danau yang adil

Chung-hee – Benar 

Chul-moo – Senjata besi 

Chung-ae – Mulia, cinta 

Chung-hee – Bertakwa, berbakti 

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115388/10_nama_bayi_perempuan_sansekerta_yang_jarang_dipakai_lengkap_dengan_artinya-AlWk_large.jpg
10 Nama Bayi Perempuan Sansekerta yang Jarang Dipakai Lengkap dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3077917/nama_anak_perempuan-xMUb_large.jpg
8 Nama Modern Bayi Perempuan Bermakna Kesuksesan dan Keberuntungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075299/600_nama_bayi_perempuan_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_maknanya-SxFI_large.jpg
600 Nama Bayi Perempuan Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075293/600_nama_bayi_laki_laki_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_artinya-A745_large.jpg
600 Nama Bayi Laki Laki Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072635/500_rekomendasi_nama_bayi_laki_laki_jawa_islami-xj37_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Laki-laki Jawa Islami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072628/500_rekomendasi_nama_bayi_perempuan_jawa_islami-hKNF_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Jawa Islami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement