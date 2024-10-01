500 Rekomendasi Nama Bayi Laki Laki Aesthetic Korea dan Artinya

500 Rekomendasi nama bayi laki-laki aesthetic Korea dan artinya. Beberapa hal Korea, seperti drama dan makanan, menjadi sangat populer di Indonesia.

Orang tua sering memberikan nama bayi laki-laki atau perempuan yang mirip dengan karakter dalam drama Korea. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak orang Indonesia percaya dengan memasukkan elemen bahasa Korea ke dalam nama anak membuatnya terlihat unik, kreatif, dan tentu saja tidak pasaran.

Berikut adalah 500 rekomendasi nama bayi laki-laki aesthetic Korea beserta artinya, yang disusun sesuai abjad.

Nama bayi laki-laki aesthetic Korea berawal huruf A

Aera – Cinta

Areum – Indah, tampan

Aseon – Suci dan murni

Aiden – Terang, api

Ae-ran – Indah

A-won – Perdamaian, harmoni

A-hyeon – Halus

Ah-reum – Ketampanan

Ae-ji – Kasih sayang

Ahn-jeong – Stabil, tenang

A-jin – Kebenaran

A-yeon – Anak tampan

Ahn – Rahmat

Arang – Berwarna

Ara – Elegan, halus

Aecha – Penyayang

Aeji – Cinta dan kasih sayang

Aeran – Yang tersayang

Ahn-do – Hati pembawa kedamaian

Ahn-ho – Ketenangan yang melimpah

Ahn-ki – Kedamaian yang tegar

Ahreum – Anggun

Ahyeon – Kecantikan, keindahan

Aiden – Api yang menyala

An – Damai sentosa

Anjin – Kedamaian seberharga permata

Aram – Kedamaian yang menenangkan

Aseong – Anggun

Awon – Kedamaian dan ketenteraman

Nama bayi laki-laki aesthetic Korea berawal huruf B

Baekho – Harimau putih

Baekhyun – Kemurnian dan kebijaksanaan

Boseong – Ibu kota pertanian teh di Korea Selatan

Byung-ho – Kemuliaan, terang, bercahaya, hebat

Bum-soo – Anak yang berprestasi

Bo-mi – Berharga

Beom-joon – Luar biasa

Bum-sik – Orang yang bijaksana, orang yang cerdas

Bo-ram – Berharga, bermanfaat

Byung-min – Cerah

Bong – Mitos burung phoenix

Baek-hyeon – Saudara yang berbudi luhur

Bon-hwa – Seseorang yang mulia

Bong-gu – Anak kuat

Byeong – Cerah, bercahaya, mulia

Baek – Putih

Bai – Putih bersih

Beom-Seok – Pola, peraturan

Beom-gyu – Bijak dan tahu banyak hal

Bitgaram – Sungai Bong yang cerah, nama burung mitologi

Bomi – Indah dan berharga

Bong-ju – Pilar penyokong

Bonhwa – Jaya

Bo-ra – Salju, sempurna

Bo-ram – Berharga, sepadan

Bo-seon – Pria baik yang dermawan

Byeongsu – Melindungi

Byun – Mudah bersemangat

Nama bayi laki-laki aesthetic Korea berawal huruf C

Chul – Teguh, kuat

Chulsoo – Seseorang yang penuh dengan ketabahan

Chanyeol – Cahaya dan kebesaran

Changmin – Kreatif dan berakal

Chuljin – Seseorang yang teguh dan berjiwa kuat

Chang-min – Makmur, berkembang

Cheol-woong – Anak kuat

Chung-ho – Benar

Cheol-min – Bertekad keras

Chan-woo – Terhormat

Cheol-gu – Kuat, tegas

Chang-hoon – Bijaksana, cerdas

Cheol-soo – Manusia baja, orang kuat

Chan-seong – Terpuji

Cheon-woo – Surgawi, ilahi

Chan-ho – Cerah, cemerlang

Chan-yeol – Cerah, bersemangat, berapi-api

Chin-hae – Kebenaran

Chin-hwa – Yang paling kaya

Chin-mae – Kebenaran

Cho – Kupu-kupu

Cha bermakna kereta kuda

Chai – kayu bakar

Chang – Makmur

Cheong – Diam dan tenang, lemah lembut

Chin – Kuno

Chinhae – Laut kebenaran

Chin-hwa – Kaya dan makmur

Choe – Menara yang tinggi

Choi – Menara yang tinggi

Chun – Lapangan

Chunghee – Bertanggung jawab

Chungho – Danau yang adil

Chung-hee – Benar

Chul-moo – Senjata besi

Chung-ae – Mulia, cinta

Chung-hee – Bertakwa, berbakti