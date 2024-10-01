500 Rekomendasi nama bayi laki-laki aesthetic Korea dan artinya. Beberapa hal Korea, seperti drama dan makanan, menjadi sangat populer di Indonesia.
Orang tua sering memberikan nama bayi laki-laki atau perempuan yang mirip dengan karakter dalam drama Korea. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa banyak orang Indonesia percaya dengan memasukkan elemen bahasa Korea ke dalam nama anak membuatnya terlihat unik, kreatif, dan tentu saja tidak pasaran.
Aera – Cinta
Areum – Indah, tampan
Aseon – Suci dan murni
Aiden – Terang, api
Ae-ran – Indah
A-won – Perdamaian, harmoni
A-hyeon – Halus
Ah-reum – Ketampanan
Ae-ji – Kasih sayang
Ahn-jeong – Stabil, tenang
A-jin – Kebenaran
A-yeon – Anak tampan
Ahn – Rahmat
Arang – Berwarna
Ara – Elegan, halus
Aecha – Penyayang
Aeji – Cinta dan kasih sayang
Aeran – Yang tersayang
Ahn-do – Hati pembawa kedamaian
Ahn-ho – Ketenangan yang melimpah
Ahn-ki – Kedamaian yang tegar
Ahreum – Anggun
Ahyeon – Kecantikan, keindahan
Aiden – Api yang menyala
An – Damai sentosa
Anjin – Kedamaian seberharga permata
Aram – Kedamaian yang menenangkan
Aseong – Anggun
Awon – Kedamaian dan ketenteraman
Baekho – Harimau putih
Baekhyun – Kemurnian dan kebijaksanaan
Boseong – Ibu kota pertanian teh di Korea Selatan
Byung-ho – Kemuliaan, terang, bercahaya, hebat
Bum-soo – Anak yang berprestasi
Bo-mi – Berharga
Beom-joon – Luar biasa
Bum-sik – Orang yang bijaksana, orang yang cerdas
Bo-ram – Berharga, bermanfaat
Byung-min – Cerah
Bong – Mitos burung phoenix
Baek-hyeon – Saudara yang berbudi luhur
Bon-hwa – Seseorang yang mulia
Bong-gu – Anak kuat
Byeong – Cerah, bercahaya, mulia
Baek – Putih
Bai – Putih bersih
Beom-Seok – Pola, peraturan
Beom-gyu – Bijak dan tahu banyak hal
Bitgaram – Sungai Bong yang cerah, nama burung mitologi
Bomi – Indah dan berharga
Bong-ju – Pilar penyokong
Bonhwa – Jaya
Bo-ra – Salju, sempurna
Bo-ram – Berharga, sepadan
Bo-seon – Pria baik yang dermawan
Byeongsu – Melindungi
Byun – Mudah bersemangat
Chul – Teguh, kuat
Chulsoo – Seseorang yang penuh dengan ketabahan
Chanyeol – Cahaya dan kebesaran
Changmin – Kreatif dan berakal
Chuljin – Seseorang yang teguh dan berjiwa kuat
Chang-min – Makmur, berkembang
Cheol-woong – Anak kuat
Chung-ho – Benar
Cheol-min – Bertekad keras
Chan-woo – Terhormat
Cheol-gu – Kuat, tegas
Chang-hoon – Bijaksana, cerdas
Cheol-soo – Manusia baja, orang kuat
Chan-seong – Terpuji
Cheon-woo – Surgawi, ilahi
Chan-ho – Cerah, cemerlang
Chan-yeol – Cerah, bersemangat, berapi-api
Chin-hae – Kebenaran
Chin-hwa – Yang paling kaya
Chin-mae – Kebenaran
Cho – Kupu-kupu
Cha bermakna kereta kuda
Chai – kayu bakar
Chang – Makmur
Cheong – Diam dan tenang, lemah lembut
Chin – Kuno
Chinhae – Laut kebenaran
Chin-hwa – Kaya dan makmur
Choe – Menara yang tinggi
Choi – Menara yang tinggi
Chun – Lapangan
Chunghee – Bertanggung jawab
Chungho – Danau yang adil
Chung-hee – Benar
Chul-moo – Senjata besi
Chung-ae – Mulia, cinta
Chung-hee – Bertakwa, berbakti