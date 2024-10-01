Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Kevin Diks, Dikabarkan Jalani Proses Naturalisasi dan Siap Bela Timnas Indonesia

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |11:42 WIB
Potret Kevin Diks, Dikabarkan Jalani Proses Naturalisasi dan Siap Bela Timnas Indonesia
5 Potret Kevin Diks, Dikabarkan Jalani Proses Naturalisasi dan Siap Bela Timnas Indonesia (Foto: Instagram)
A
A
A

PEMAIN FC Copenhagen Kevin Diks dikabarkan menjadi salah satu pemain sepak bola yang segera jalani proses naturalisasi pada Oktober 2024. Jika segera dilantik, ia bisa memperkuat Timnas Indonesia

Sebelumnya, Kevin Diks mengaku terbuka membela Timnas Indonesia. Pernyataannya itu diungkapkan pesepakbola 27 tahun saat diwawancara Yussa Nugraha pada 2020.

Dua tahun setelah wawancara itu, Kevin Diks dirumorkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) bersama tiga nama lain yakni Jordi Amat, Sandy Walsh dan Mees Hilgers.

Tak sedikit yang jadi penasaran tentang sosoknya. Berikut beberapa potret dari Kevin Diks, melansir dari akun Instagramnya, @kevindiks2.

1. Berdarah Belanda-Indonesia

5 Potret Kevin Diks, Dikabarkan Jalani Proses Naturalisasi dan Siap Bela Timnas Indonesia (Foto: Instagram)
5 Potret Kevin Diks, Dikabarkan Jalani Proses Naturalisasi dan Siap Bela Timnas Indonesia (Foto: Instagram)

Kevin Diks merupakan bek berdarah Belanda-Indonesia yang membela FC Copenhagen di Liga Champions 2023/2024. 

Pemilik nama lengkap Kevin Diks Bakarbessy ini lahir di Kota Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996. Pemain berusia 27 tahun ini bermain di bek kanan. 

Darah Indonesia mengalir di tubuh Kevin Diks dari sang ibu bernama Natasja Diks- Bakarbessy. 

Diketahui jika sang ibu merupakan Warga Negara Indonesia berasal dari Desa Waai, Kecamatan Salahulu, Pulau Ambon, Maluku Tengah. 


2.’Garang’ di lapangan hijau

5 Potret Kevin Diks, Dikabarkan Jalani Proses Naturalisasi dan Siap Bela Timnas Indonesia (Foto: Instagram)
5 Potret Kevin Diks, Dikabarkan Jalani Proses Naturalisasi dan Siap Bela Timnas Indonesia (Foto: Instagram)

Kepiawaian Kevin Diks bermain sepak bola memang sudah teruji, bahkan dirinya kerap diturunkan di Liga Champions kala membela FC Copenhagen. 

Menurut transfermarkt, Kevin Diks tercatat memenangkan dua trofi Piala Belanda baik bersama Feyenoord Rotterdam musim 2017-2018 maupun Vitesse di musim 2016-2017. 

Selain trofi Piala Belanda, Kevin Diks berhasil mempersembahkan Piala Super Belanda musim 2018 untuk Feyenoord Rotterdam. 

Sementara itu di FC Copenhagen pemain yang dapat bermain di posisi bek tengah itu mampu memenangkan dua trofi Liga Denmark dan satu trofi Piala Denmark. 

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/612/3173053/dollar-4kxX_large.jpg
Segini Gaji dan Bayaran Tom Holland sebagai Spider-Man yang Alami Gegar Otak Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/194/3170904/erick-semj_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Elizabeth Tjandra, Istri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang Menawan dan Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/194/3170130/leony-py61_large.jpg
Profil dan Potret Leony V, Mantan Penyanyi Cilik yang Protes Pajak Balik Nama Rumah Warisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/611/3168918/steffi-YiOw_large.jpg
Potret Steffi Zamora Pakai Gaun Putih, Berpose Mesra Bareng Nino Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/194/3168667/sri_mulyani-ZHkw_large.jpg
Potret Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang Kena Reshuffle Prabowo
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement