Potret Kevin Diks, Dikabarkan Jalani Proses Naturalisasi dan Siap Bela Timnas Indonesia

PEMAIN FC Copenhagen Kevin Diks dikabarkan menjadi salah satu pemain sepak bola yang segera jalani proses naturalisasi pada Oktober 2024. Jika segera dilantik, ia bisa memperkuat Timnas Indonesia.

Sebelumnya, Kevin Diks mengaku terbuka membela Timnas Indonesia. Pernyataannya itu diungkapkan pesepakbola 27 tahun saat diwawancara Yussa Nugraha pada 2020.

Dua tahun setelah wawancara itu, Kevin Diks dirumorkan akan menjalani proses naturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) bersama tiga nama lain yakni Jordi Amat, Sandy Walsh dan Mees Hilgers.

Tak sedikit yang jadi penasaran tentang sosoknya. Berikut beberapa potret dari Kevin Diks, melansir dari akun Instagramnya, @kevindiks2.

1. Berdarah Belanda-Indonesia

Kevin Diks merupakan bek berdarah Belanda-Indonesia yang membela FC Copenhagen di Liga Champions 2023/2024.

Pemilik nama lengkap Kevin Diks Bakarbessy ini lahir di Kota Apeldoorn, Belanda pada 6 Oktober 1996. Pemain berusia 27 tahun ini bermain di bek kanan.

Darah Indonesia mengalir di tubuh Kevin Diks dari sang ibu bernama Natasja Diks- Bakarbessy.

Diketahui jika sang ibu merupakan Warga Negara Indonesia berasal dari Desa Waai, Kecamatan Salahulu, Pulau Ambon, Maluku Tengah.



2.’Garang’ di lapangan hijau

Kepiawaian Kevin Diks bermain sepak bola memang sudah teruji, bahkan dirinya kerap diturunkan di Liga Champions kala membela FC Copenhagen.

Menurut transfermarkt, Kevin Diks tercatat memenangkan dua trofi Piala Belanda baik bersama Feyenoord Rotterdam musim 2017-2018 maupun Vitesse di musim 2016-2017.

Selain trofi Piala Belanda, Kevin Diks berhasil mempersembahkan Piala Super Belanda musim 2018 untuk Feyenoord Rotterdam.

Sementara itu di FC Copenhagen pemain yang dapat bermain di posisi bek tengah itu mampu memenangkan dua trofi Liga Denmark dan satu trofi Piala Denmark.