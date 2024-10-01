Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ini Ramalan Series The Simpsons yang Terbukti Benar Soal Skandal Liar dan Penangkapan Rapper P Diddy

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |07:57 WIB
Ini Ramalan Series The Simpsons yang Terbukti Benar Soal Skandal Liar dan Penangkapan Rapper P Diddy
ramalan series The Simpsons yang terbukti benar soal skandal liar dan penangkapan rapper P Diddy (Foto: Instagram)
A
A
A

INI ramalan series The Simpsons yang terbukti benar soal skandal liar dan penangkapan rapper P Diddy. Sebab, kartun asal Amerika Serikat ini sering memberikan cerita yang memiliki kaitannya dengan masa depan.

Salah satunya mengenai kejatuhan karier P Diddy akibat skali seks, perdagangan dan kekerasan pada kekasihnya. Lantas bagaimana isi ramalannya?

Ternyata isi ramalan series The Simpsons yang terbukti benar soal skandal liar dan penangkapan rapper P Diddy adalah tidak benar. Sebab, banyak foto mengenai  cerita episode 5 untuk season 35 menampilkan sosok P Diddy.

Lalu memperlihatkan karakter Diddy, melarikan diri dari polisi dengan mengenakan setelan merah muda. Setelan merah muda itu diambil langsung dari saat Diddy muncul di karpet merah hingga akhirnya tertangkap FBI. Namun,  Matt Selman, mengatakan gambar itu palsu karena teknologi AI.

"Di era media informasi digital saat ini, 'prediksi' The Simpsons (atau, lebih tepatnya, 'kebetulan') telah menjadi tidak berarti. Siapa pun yang konyol dapat membuat gambar AI berdasarkan peristiwa terkini dan berkata 'The Simpsons telah meramalkannya," ujar Sleman yang merupakan pembuat karakter The Simpsons dikutip TMZ.

Namun, The Simpsons telah beberapa kali berhasil meramalkan masa depan. Terkait selebritas, ada beberapa situasi yang digambarkan dalam acara tersebut yang menjadi kenyataan. 

Sebagai informasi, Rapper dan produser musik ternama Hollywood, Sean Combs atau P Diddy, tengah menjadi sorotan publik setelah ditangkap dengan berbagai tuduhan, termasuk perdagangan manusia dan kekerasan seksual. Penangkapan ini terjadi setelah kediamannya digeledah, di mana ditemukan ribuan botol baby oil dan alat bantu seks.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/18/3098715//peramal_buta_baba_vanga-6Prg_large.jpg
Ramalan Baba Vanga Jadi Kenyataan di 2024, Salah Satunya Terjadi Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/18/3087136//ilustrasi-NYUc_large.jpg
Ukraina Boleh Gunakan Rudal AS untuk Serang Rusia, Ramalan Baba Vanga Tentang Perang Dunia Bisa Jadi Kenyataan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement