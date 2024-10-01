Ini Ramalan Series The Simpsons yang Terbukti Benar Soal Skandal Liar dan Penangkapan Rapper P Diddy

INI ramalan series The Simpsons yang terbukti benar soal skandal liar dan penangkapan rapper P Diddy. Sebab, kartun asal Amerika Serikat ini sering memberikan cerita yang memiliki kaitannya dengan masa depan.

Salah satunya mengenai kejatuhan karier P Diddy akibat skali seks, perdagangan dan kekerasan pada kekasihnya. Lantas bagaimana isi ramalannya?

Ternyata isi ramalan series The Simpsons yang terbukti benar soal skandal liar dan penangkapan rapper P Diddy adalah tidak benar. Sebab, banyak foto mengenai cerita episode 5 untuk season 35 menampilkan sosok P Diddy.

Lalu memperlihatkan karakter Diddy, melarikan diri dari polisi dengan mengenakan setelan merah muda. Setelan merah muda itu diambil langsung dari saat Diddy muncul di karpet merah hingga akhirnya tertangkap FBI. Namun, Matt Selman, mengatakan gambar itu palsu karena teknologi AI.

"Di era media informasi digital saat ini, 'prediksi' The Simpsons (atau, lebih tepatnya, 'kebetulan') telah menjadi tidak berarti. Siapa pun yang konyol dapat membuat gambar AI berdasarkan peristiwa terkini dan berkata 'The Simpsons telah meramalkannya," ujar Sleman yang merupakan pembuat karakter The Simpsons dikutip TMZ.

Namun, The Simpsons telah beberapa kali berhasil meramalkan masa depan. Terkait selebritas, ada beberapa situasi yang digambarkan dalam acara tersebut yang menjadi kenyataan.

Sebagai informasi, Rapper dan produser musik ternama Hollywood, Sean Combs atau P Diddy, tengah menjadi sorotan publik setelah ditangkap dengan berbagai tuduhan, termasuk perdagangan manusia dan kekerasan seksual. Penangkapan ini terjadi setelah kediamannya digeledah, di mana ditemukan ribuan botol baby oil dan alat bantu seks.