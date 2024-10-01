Get To Know Squalane dan Fungsinya untuk Bibir

Sering pakai produk bibir seperti lipstik, lip tint atau lip stain? Pernah merasakan kenapa bibir jadi lembab dan halus banget setelah pemakaian produk bibir tersebut. Ini dikarenakan produk bibir yang kamu gunakan mengandung skincare dan dapat melembabkan yaitu Squalane.

Squalane merupakan sebuah bahan skincare yang berasal dari minyak zaitun atau tanaman lainnya. Tekstur dari Squalane ini ringan dan mudah menyerap ke dalam kulit sehingga tidak membuat bibir terasa lengket.

Ingin tahu apa saja fungsi dari Squalane untuk bibir? Yuk intip penjelasannya berikut ini:

1. Melembabkan Bibir

Squalane membantu menjaga kelembapan alami bibir, sehingga bibir tetap terasa halus dan lembut sepanjang hari. Ini sangat penting untuk mencegah bibir kering atau pecah-pecah.