Ini Tips Mengatasi Wajah Kotor agar Terlihat Glowing

Pori-pori wajah yang kotor bisa bikin kulit kamu jadi terlihat kusam. Penyebab pori-pori kalian bisa jadi karena keseringan aktivitas di luar atau juga terkena polusi udara. Selain itu pori-pori wajah kotor biasanya juga disebabkan oleh sisa-sisa makeup yang masih menempel pada wajah.

Namun, jangan khawatir karena ada solusinya buat kamu! Berikut adalah tips untuk mengatasi pori-pori wajah yang kotor:

1. Double Cleansing

Membersihkan wajah sekali aja gak cukup, lho! Kita seringkali kemana-mana pakai makeup, sunscreen, atau terpapar polusi yang bikin kotoran menumpuk di wajah. Solusinya adalah double cleansing buat angkat semua kotoran itu. Pertama, bersihin wajah kamu pakai cleansing oil atau balm untuk melarutkan makeup dan minyak berlebih. Setelah itu, lanjutkan dengan facial wash untuk benar-benar membersihkan kulit. Biar pori-pori wajah kamu bersih secara maksimal, gunakan Soulyu Intensive Purifying Cleanser buat tahap akhir double cleansing kamu.

2. Eksfoliasi Kulit Secara Teratur