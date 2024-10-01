Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ini Tips Mengatasi Wajah Kotor agar Terlihat Glowing

MNC Portal , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |16:28 WIB
Ini Tips Mengatasi Wajah Kotor agar Terlihat Glowing
Ini Tips Mengatasi Wajah Kotor agar Terlihat Cerah, (Foto: Soulyu)
A
A
A

Pori-pori wajah yang kotor bisa bikin kulit kamu jadi terlihat kusam. Penyebab pori-pori kalian bisa jadi karena keseringan aktivitas di luar atau juga terkena polusi udara. Selain itu pori-pori wajah kotor biasanya juga disebabkan oleh sisa-sisa makeup yang masih menempel pada wajah.

Namun, jangan khawatir karena ada solusinya buat kamu! Berikut adalah tips untuk mengatasi pori-pori wajah yang kotor: 

1. Double Cleansing

Membersihkan wajah sekali aja gak cukup, lho! Kita seringkali kemana-mana pakai makeup, sunscreen, atau terpapar polusi yang bikin kotoran menumpuk di wajah. Solusinya adalah double cleansing buat angkat semua kotoran itu. Pertama, bersihin wajah kamu pakai cleansing oil atau balm untuk melarutkan makeup dan minyak berlebih. Setelah itu, lanjutkan dengan facial wash untuk benar-benar membersihkan kulit. Biar pori-pori wajah kamu bersih secara maksimal, gunakan Soulyu Intensive Purifying Cleanser buat tahap akhir double cleansing kamu.

2. Eksfoliasi Kulit Secara Teratur

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/611/3174057/soulyu-N4of_large.jpg
SOULYU X LEKA Beli Makeup, Ada Hadiah Spesial untuk Top Spender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/611/3172113/soulyu-MdSX_large.jpg
Soulyu Ramaikan International Bazaar di Binus School Serpong: Murid dan Orangtua Antusias
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/611/3146082/one_pot_look_cara_tampil_on_point_dalam_3_menit_dengan_soulyu_chewy_butter_pot-YDKv_large.jpg
One Pot Look, Cara Tampil On Point dalam 3 Menit dengan Soulyu Chewy Butter Pot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/611/3144773/ceo_soulyu_beauty_valencia_tanoesoedibjo_hadir_di_store_beauty_haul_mall_kelapa_gading-m7IQ_large.jpg
CEO Soulyu Beauty, Valencia Tanoesoedibjo Hadir di Store Beauty Haul Mall Kelapa Gading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/611/3142798/soulyu_chewy_butter_pot_rahasia_glowing_generasi_multitasking_tanpa_ribet-Tu98_large.jpg
Soulyu Chewy Butter Pot, Rahasia Glowing Generasi Multitasking Tanpa Ribet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/611/3134986/gunakan_chewy_blush_pertama_kali_ikuti_tips_mudah_ini-gGzD_large.jpg
Gunakan Chewy Blush Pertama Kali? Ikuti Tips Mudah Ini!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement