Jelajahi Hong Kong, Petualangan Seru di Destinasi Ramah Muslim

LIBURAN keluarga ke Hong Kong selalu menjadi momen yang dinantikan. Selain keindahan kota dengan gedung-gedung pencakar langit, Hong Kong juga menawarkan wisata alam dan atraksi menarik yang cocok untuk semua usia.

Kini, Hong Kong semakin ramah Muslim, lengkap dengan fasilitas seperti tempat ibadah dan kuliner halal, menjadikannya destinasi yang sempurna untuk liburan seru bersama keluarga.

“Berdasarkan hasil riset tiket.com bersama Kemenparekraf RI, Hong Kong merupakan salah satu destinasi medium-haul internasional favorit masyarakat Indonesia. Selain memiliki daya tarik yang unik, Hong Kong juga dikenal sebagai destinasi yang ramah Muslim. Hong Kong juga tercatat sebagai top 5 destinasi untuk aktivitas wisata internasional di tiket.com, menjadi pilihan yang tepat untuk liburan bersama keluarga,” ucap Sandra Darmosumarto, Public Relations Sr. Manager tiket.com dalam siaran pers yang dikirim ke Okezone.com, Selasa (1/10/2024).

Sandra mengatakan, tiket.com berkomitmen membantu mewujudkan petualangan impian masyarakat.

"Sebagai OTA yang berfokus pada pelanggan, tiket.com menyediakan berbagai kebutuhan perjalanan, mulai dari tiket pesawat, akomodasi hingga aktivitas wisata untuk membuat liburan ke Hong Kong semakin berkesan."

Berikut adalah beberapa destinasi wisata ramah Muslim di Hong Kong yang akan membuat liburan keluarga semakin berkesan.

Nikmati panorama alam Hong Kong dari kereta gantung terbesar di Asia, Ngong Ping 360

Hong Kong dikenal dengan gemerlap kotanya. Namun bagi wisatawan yang ingin melihat Hong Kong dari sudut berbeda Ngong Ping 360 adalah atraksi yang wajib dikunjungi bersama keluarga. Menjadi salah satu dari “10 wahana kereta gantung terbaik di dunia”, Ngong Ping 360 memiliki lintasan dari Terminal Kereta Gantung Tung Chung ke Terminal Kereta Gantung Ngong Ping dengan durasi perjalanan selama 20 menit. Terdapat tipe kabin, di antaranya Kabin Standar, Kabin

Kristal dengan desain pijakan transparan, hingga tipe Kabin Kristal+ yang menyajikan pemandangan pulau Lantau lebih luas di keempat sisi kabin kereta gantung yang terbuat dari kaca transparan. Okezoners dapat mengunjungi atraksi terdekat di area Ngong Ping, di antaranya Biara Po Lin sebagai biara Buddha terkenal di dunia yang berseberangan dengan Patung Buddha Besar (Big Buddha), yaitu patung Buddha terbesar kedua di dunia dengan tinggi keseluruhan sekitar 34 meter.

Sebelum pulang, tak lengkap rasanya tanpa singgah di restoran untuk menikmati hidangan vegetarian, hingga makanan cepat saji seperti ramen, sushi, pizza, dan hamburger, termasuk restoran yang ramah Muslim bersertifikat halal.