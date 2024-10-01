Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Apresiasi MotoGP Mandalika 2024, Perkuat Promosi Wonderful Indonesia

WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB, pada 27-29 September 2024.

Angela mengungkapkan, MotoGP Mandalika tak sekadar kegiatan sports tourism kelas dunia namun juga ruang promosi untuk mempromosikan pariwisata Indonesia melalui branding ‘Wonderful Indonesia’.

Kemenparekraf bersama MGPA selaku pengelola Sirkuit Mandalika dan Dorna Sports sebagai pemegang hak komersial MotoGP, menempatkan branding Wonderful Indonesia di berbagai titik strategis di dalam maupun luar lintasan Sirkuit Mandalika.

Branding tersebut diantaranya signage, umbul-umbul, hingga truk parade yang digunakan pembalap untuk menyapa para penonton di Mandalika. Tak hanya soal promosi, Kemenparekraf juga menyiapkan sarana dan prasarana penyelenggaraan MotoGP.

“Karena MotoGP Mandalika ini disiarkan di lebih 100 saluran TV dunia. Harapannya, bisa menjangkau branding Wonderful Indonesia lebih luas lagi,” kata Wamenparekraf Angela.

MotoGP Mandalika 2024 juga menjadi ajang bagi Kemenparekraf memperkenalkan budaya lokal, berupa tari-tarian yang ditampilkan sebelum balapan dimulai.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Apresiasi MotoGP Mandalika 2024, Perkuat Promosi Wonderful Indonesia. (Foto: Kemenparekraf)

Dalam lanjutan keterangannya, Angela Tanoesoedibjo berharap, penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024 bisa memberikan dampak besar bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif nasional, termasuk memberi ruang bagi UMKM untuk bertumbuh.

Sekadar informasi, MotoGP Mandalika 2023 sukses menggaet 102.000 penonton dan berkontribusi bagi PDB nasional sebesar Rp3,59 triliun hingga Rp4,3 triliun. “Kami akan menurunkan tim khusus untuk mengkaji dampak penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024,” ungkapnya.