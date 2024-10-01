Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Mistis Hantu Homang: Penunggu Gunung dan Hutan Sumatera

Novita Melieyana , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |18:50 WIB
Kisah Mistis Hantu Homang: Penunggu Gunung dan Hutan Sumatera
Kisah Mistis Hantu Homang: Penunggu Gunung dan Hutan Sumatera. (Foto: Istimewa)
A
A
A

KISAH Mistis Hantu Homang merupakan salah satu legenda yang dikenal di pedalaman Sumatera. Ceritanya cukup populer di kalangan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di dekat hutan dan pegunungan. 

Hantu Homang digambarkan sebagai sosok besar dengan tubuh dipenuhi bulu lebat. Perawakannya menyerupai manusia, namun jauh lebih tinggi. Ia diyakini sebagai penunggu gunung dan hutan Sumatera yang bertugas menjaga kelestarian alam dari gangguan manusia.

Menurut cerita turun-temurun, Homang dipercaya sudah ada sejak zaman nenek moyang. Beberapa versi menyebutkan, dahulu Homang adalah manusia yang terkena kutukan akibat melanggar aturan adat yang sakral.

Akibat kutukan tersebut, ia berubah menjadi makhluk setengah manusia dan setengah binatang. Kutukan ini memaksa Homang untuk hidup di alam liar, menjaga keseimbangan manusia dan alam.

Penduduk yang tinggal di sekitar pegunungan Sumatera meyakini bahwa siapa pun yang memasuki hutan dengan niat jahat akan diganggu oleh Homang. Banyak cerita mengenai orang-orang yang tersesat setelah merusak alam atau memburu hewan-hewan tanpa izin. 

Hantu Homang
Kisah Mistis Hantu Homang: Penunggu Gunung dan Hutan Sumatera. (Foto: Istimewa)

Sosok Homang sering dikaitkan dengan penampakan misterius berupa bayangan besar, suara langkah kaki berat, dan napas kasar yang terdengar di kegelapan. Meski tidak selalu terlihat langsung, keberadaannya sering dirasakan oleh mereka yang berani masuk jauh ke dalam hutan.

Cerita tentang hantu Homang menjadi semakin hidup dengan pengalaman para pemburu yang mengaku pernah bertemu sosok ini. Beberapa dari mereka merasa diawasi setelah menebang pohon besar atau memburu binatang langka. 

 

