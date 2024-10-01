Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Tips Mudah agar Pisang Lebih Awet dan Tak Cepat Menghitam

Rami Arum Dinasti , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |09:00 WIB
5 Tips Mudah agar Pisang Lebih Awet dan Tak Cepat Menghitam
5 Tips Mudah agar Pisang Lebih Awet dan Tak Cepat Menghitam (Foto: Freepik)
A
A
A

PISANG adalah salah satu buah yang sangat popular dikonsumsi masyarakat Indonesia,  karena rasanya yang lezat serta kaya akan berbagai nutrisi seperti vitamin, zat besi, dan serat dan harganya yang cenderung terjangkau.

Tak hanya itu, pisang juga tersedia sepanjang tahun, sehingga mudah dibeli dalam jumlah banyak. Namun, masalah yang sering dihadapi adalah pisang cepat menjadi lembek atau muncul bintik-bintik hitam hanya dalam beberapa hari.

Jika Anda sering mengalami hal ini, jangan khawatir! Dengan menyimpan pisang dengan benar, pisang sebetulnya bisa dibuat tetap segar hingga seminggu. Berikut adalah lima tips mudah yang bisa Anda coba, sebagaimana dilansir dari NDTV Food, Selasa (1/9/2024)

1. Bungkus Batang dengan Aluminium Foil: Untuk menjaga kesegaran pisang lebih lama, bungkus bagian batangnya dengan aluminium foil. Pisahkan pisang dan cukup bungkus bagian atasnya saja. Jika tidak ada aluminium foil, plastik atau kertas pembungkus juga bisa digunakan.

Foto: PV Productions/Freepik
Foto: PV Productions/Freepik

2. Jangan Simpan Pisang di Meja: Tahukah Anda kalau  pisang akan bertahan lebih lama jika tidak diletakkan di permukaan datar. Sebaliknya, gantunglah pisang menggunakan tali atau benang di dapur agar proses pematangannya lebih lambat.

 

