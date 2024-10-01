Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Alasan Nikita Willy Pakai Chef Pribadi di Rumah, Tak Bisa Masak Salah Satunya?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |20:30 WIB
Alasan Nikita Willy Pakai Chef Pribadi di Rumah, Tak Bisa Masak Salah Satunya?
Alasan Nikita Willy Pakai Chef Pribadi di Rumah (Foto: Youtube Starpro Indonesia)
A
A
A

NIKITA  Willy menjadi perbincangan warganet di linimasa sosial media, usai diketahui memiliki chef pribadi di kediamannya untuk urusan makanan sehari-hari.

Sang Chef pribadi kediaman Nikita sendiri, cukup aktif di media sosial dengan membuat konten di TikTok saat tengah memasak menu makanan spesial untuk Nikita Willy sekeluarga.

Netizen pun auto kagum dengan Nikita Willy yang menghadirkan langsung chef pribadi di rumahnya. Menanggapi hal tersebut, wanita yang kini tengah hamil anak kedua itu mengatakan chef pribadinya ini adalah salah satu temannya.

“Chef itu teman aku. Gak ada yang spesial lah, karena saya memang gak bisa masak,” ungkap Nikita dikutip dari kanal YouTube, Starpro Indonesia, Selasa (1/10/2024)

Nikita mengungkap alasan dirinya memanggil chef pribadi ke rumahnya karena dirinya merasa tak bisa memasak. Menurutnya, memanggil chef pribadi akan lebih efisien dan mengurangi intensitas jajan makanan dari luar.

“Dari pada saya jajan terus, makanya ada teman yang bisa masak, jadi bantuin aku,” ungkapnya lagi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175159//ashanty-vZF4_large.jpg
Eks Karyawan Klaim Diintimidasi Pihak Ashanty saat Tanda Tangan Surat Pengakuan Penggelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175139//zaskia_mecca-4hYu_large.jpg
Demi Kawal Kasus Pemukulan Karyawan, Zaskia Adya Mecca Batalkan Perjalanan ke Al Aqsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175062//ayu_chairun_nisa_laporkan_ashanty-LsY2_large.JPG
Laporkan Ashanty, Eks Karyawan Jalani Pemeriksaan Kasus Perampasan Aset dan Akses Ilegal Hari Ini 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175051//suami_mpok_alpa_aji_darmaji-saTk_large.jpg
Kenang Kebaikan Mpok Alpa, Aji Darmaji Sedekahkan Baju Peninggalan Istrinya Lewat Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175049//zaskia_mecca-sLQh_large.jpg
Sempat Trauma, Begini Kondisi Terkini Anak Zaskia Adya Mecca Pasca Kasus Pemukulan Karyawannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174892//aditya_bagja_mulyana-o5ba_large.jpg
Cerita Eks Bassist The SIGIT yang Hengkang Usai Kelewat Sholat Subuh saat Tour Manggung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement