Alasan Nikita Willy Pakai Chef Pribadi di Rumah, Tak Bisa Masak Salah Satunya?

NIKITA Willy menjadi perbincangan warganet di linimasa sosial media, usai diketahui memiliki chef pribadi di kediamannya untuk urusan makanan sehari-hari.

Sang Chef pribadi kediaman Nikita sendiri, cukup aktif di media sosial dengan membuat konten di TikTok saat tengah memasak menu makanan spesial untuk Nikita Willy sekeluarga.

Netizen pun auto kagum dengan Nikita Willy yang menghadirkan langsung chef pribadi di rumahnya. Menanggapi hal tersebut, wanita yang kini tengah hamil anak kedua itu mengatakan chef pribadinya ini adalah salah satu temannya.

“Chef itu teman aku. Gak ada yang spesial lah, karena saya memang gak bisa masak,” ungkap Nikita dikutip dari kanal YouTube, Starpro Indonesia, Selasa (1/10/2024)

Nikita mengungkap alasan dirinya memanggil chef pribadi ke rumahnya karena dirinya merasa tak bisa memasak. Menurutnya, memanggil chef pribadi akan lebih efisien dan mengurangi intensitas jajan makanan dari luar.

“Dari pada saya jajan terus, makanya ada teman yang bisa masak, jadi bantuin aku,” ungkapnya lagi.