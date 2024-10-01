Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Valentino Tampilkan Koleksi Penuh Warna di Paris Fashion Week

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |18:05 WIB
Valentino Tampilkan Koleksi Penuh Warna di Paris Fashion Week
Koleksi Valentino di PFW. (Foto: Instagram)
A
A
A

JENAMA Valentino kembali menampilkan koleksi Spring/Summer di Paris Fashion Week. Kali ini, koleksi tersebut bertajuk Pavillon des Folies, yang tak hanya cantik namun praktis.

Koleksi Musim Semi/Panas 2025 Valentino bertajuk "Pavillon des Folies" merupakan visi mendalam tentang keindahan dan rekreasi di dunia. Alessandro Michele, direktur kreatif di balik koleksi tersebut, memaparkan kerentanannya karena terjebak ruang dan waktu.
Valentino
Setiap langkah, menunjukkan nafas kelemahan yang menjadi bagian dari perjalanan hidup manusia. Valentino memadukan kesederhanaan kain organza dengan pola bordir, menciptakan kesan elegan dan nyaman. Setiap pakaian dimaksudkan untuk merangkul dan melindungi kita dari kekacauan di sekitar kita.

Seperti yang diungkap Alessandro, keindahan bukanlah hal yang sederhana dan dangkal. Melalui warna-warna memukau seperti merah, kuning, dan ungu, koleksi ini menunjukkan peran keindahan sebagai panduan menemukan makna di tengah kekacauan dunia.
Valentino
Alessandro mengutip Théophile Gautier menyebut bahwa "Kecantikan sejati adalah yang tidak memiliki objek". Namun keindahan yang dihadirkan pada koleksi Valentino kali ini menjadi pertanda berbeda. Ibarat lebah yang tertarik pada warna bunga dalam proses penyerbukan, kita diajak mengikuti jalur estetika ini menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan dunia.

 

Halaman:
1 2
      
