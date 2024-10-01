Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Rieke Diah Pitaloka di Pelantikan DPR RI, Menyala Pakai Kebaya Merah

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |12:17 WIB
Potret Rieke Diah Pitaloka di Pelantikan DPR RI, Menyala Pakai Kebaya Merah
Tampilan Rieke Diah Pitaloka di Pelantikan DPR. (Foto: Instagram)
A
A
A

RIEKE Diah Pitaloka menempati kursi di DPR sebagai pejabat negara. Ia pun menjalani pelantikan anggota DPR RI 2014-2029 di Gedung DPR, Senayan. 

Dalam perjalanan menuju Gedung DPR, Rieke Diah Pitaloka menyempatkan untuk live streaming di Instagram pribadinya. Dia juga sempat menunjukkan penampilannya di momen penting itu.

Di acara pelantikan ini, Rieke Diah Pitaloka memilih memakai kebaya warna merah. Jauh dari tampilan biasanya yang casual, Rieke Diah Pitaloka terlihat begitu anggun dan memesona. Berikut tampilannya seperti dilansir dari Instagram @riekediahp.

Pakai kebaya merah

Rieke Diah

Pemeran Oneng di serial Bajaj Bajuri ini tampil menyala dalam balutan kebaya merah. Kebaya yang ia pakai ini model kutu baru panjang dengan detail payet. Dia menambahkan kain batik dan high heels pada tampilannya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
