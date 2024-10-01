Potret Rachel Maryam Hadiri Pelantikan Anggota DPR/DPD, Tampil Anggun dalam Balutan Kebaya Modern

RACHEL Maryam satu dari 24 artis yang dilantik sebagai anggota DPR RI 2004-2029. Rachel sendiri sudah terjun ke dunia politik sejak tahun 2009 di bawah naungan Partai Gerakan Indonesia Raya.

Di momen pelantikan ini, wanita 44 tahun itu tampil maksimal. Dia memilih mengenakan busana kebaya modern. Berikut ulasannya dari Instagram @maisonbaazcouture dan amoirizanii.

Foto OOTD

Sebelum menuju Gedung DPR RI, Rachel Maryam menunjukkan outfit yang dipakai di acar pelantikan. Ia tampil anggun dalam balutan kebaya nuansa pink dipadukan dengan kain batik.

Kebaya rancangan Maison Baaz Couture ini memiliki model kurung yang terlihat modern dengan detail payet. Terdapat pula aksen pita pada kebaya tersebut sebagai statement pada tampilannya.

Model kebaya tersebut senada dengan high heelsnya yang juga menggunakan material lace dan terdapat aksen pita. Penampilan Rachel terlihat begitu memesona.

Gayanya berkelas

Pada busananya itu, Rachel menambahkan beberapa perhiasan untuk menunjang penampilannya. Ia juga menggunakan veil lace warna pink.